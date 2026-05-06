Курс валют на среду: доллар и евро в банках дешевеют

В среду, 6 мая, на наличном рынке средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и 7 копеек в продаже. Евро в покупке потерял 8 копеек, а в продаже прибавил 3 копейки.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах потерял 7 копеек в покупке и 7 копеек в продаже. Евро потерял 5 копеек в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,70−44,15 грн. Евро покупают за 51,12 грн, а продают за 51,85 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,75−43,83, евро — 51,45−51,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,96−43,99 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,58−51,60 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту