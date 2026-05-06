Токио оставил позади Дубай и Манилу по темпам подорожания премиум-жилья. Где цены выросли больше всего

В 2025 году цены на элитное жилье в Токио выросли почти на 60%, что значительно опережает другие мировые рынки. Во всем мире рост варьировался от значительного двузначного роста в таких городах, как Дубай и Манила, до более скромного роста в других местах, пишет Visualcapitalist.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Города с наибольшим ростом цен на жилье

Токио доминирует в списке городов с самыми быстрорастущими ценами на элитное жилье в 2025 году. Рынок новостроек стимулировал рост, которому способствовали ограниченное предложение, низкие процентные ставки и высокий спрос со стороны покупателей из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Дубай, второй по величине город в списке, продемонстрировал рост цен чуть более чем на 25%. Город предлагает низконалоговую альтернативу для состоятельных людей и расположен в Объединенных Арабских Эмиратах, главных деловых и финансовых воротах на Ближнем Востоке.

Примечательно, что Дубай удерживает рекорд по продажам супер-премиум-жилья, где в 2025 году было продано 500 домов стоимостью более 10 миллионов долларов.

Как элитная недвижимость работала в разных регионах

В региональном разрезе города Азиатско-Тихоокеанского региона доминируют в рейтинге цен на элитное жилье, составляя пять из 10 лучших городов. В частности, два города в Индии попали в рейтинг благодаря сильным экономическим показателям, которые быстро создают внутреннее богатство.

Далее следует Европа, где два города вошли в первую десятку. Мерибель, горнолыжный курорт во Франции, пользуется значительным спросом, поскольку покупатели ищут места для семейного отдыха для нескольких поколений.