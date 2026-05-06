60 дней на сделку: как переселенцу с ВОТ купить жилье за ваучер

В Минразвития разъяснили, как следует действовать внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) после подтверждения бронирования средств на новое жилье, говорится в сообщении министерства.

60 дней на заключение сделки

С момента подтверждения бронирования у заявителя есть ровно 60 дней на заключение договора купли-продажи. Если за это время жилье не приобретено, бронирование средств аннулируется. Однако сам ваучер остается действительным в течение 5 лет, и подать заявку на финансирование можно будет повторно.

Какую недвижимость можно купить

Ваучер номиналом 2 млн грн позволяет приобрести недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынке, или же инвестировать в строительство. Таким образом, программа охватывает не только квартиры, но и дома (вместе с земельным участком) и доли в праве собственности. Главным ограничением является то, что объект должен находиться на подконтрольной Украине территории.

Кроме того, строго запрещено покупать жилье у близких родственников (родителей, детей, супругов, братьев/сестер, бабушек/дедушек, внуков).

В ведомстве напомнили, что государственные средства не выдаются заявителям «на руки», а сам процесс покупки проходит исключительно в безналичной форме:

Покупатель выбирает жилье и вместе с продавцом обращается к нотариусу. Нотариус проверяет объект, оформляет договор купли-продажи (с указанием данных ваучера) и вносит информацию в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПЗИ). После этого «Укрпочта» (как исполнитель программы) через Ощадбанк перечисляет средства непосредственно на счет продавца, открытый в государственном банке (это принципиальное условие).

Объединение ваучеров и доплаты

Если ваучеры получили несколько членов одной семьи, они имеют право объединить их для покупки одного общего жилья, но для этого важно подать заявки на бронирование одновременно и использовать оба документа у одного нотариуса.

В случае, когда выбранная недвижимость стоит дороже номинала ваучера (или суммы объединенных ваучеров), покупатель самостоятельно доплачивает разницу за свой счет. Если же жилье оказалось дешевле, то неиспользованный остаток просто возвращается в государственный бюджет на нужды других заявителей.