Налоговая разъяснила, как получить социальную льготу для одиноких матери или отца

Налогоплательщики, имеющие статус одинокой матери или отца, имеют право на применение повышенной налоговой социальной льготы (НСЛ). Это позволяет уменьшить налогооблагаемую базу налогом на доходы физических лиц и, соответственно, увеличить сумму дохода «на руки», говорится в сообщении ГНС.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Размер льготы

Согласно Налоговому кодексу Украины одинокая мать (отец), вдова (вдовец), опекун или попечитель имеют право на льготу в размере 150% от размера льготы на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, в 2026 году — 2496 грн.

Условия получения — предельный доход

Льгота применяется к доходу в виде заработной платы, если размер не превышает установленный порог. В 2026 году предельный доход составляет 4660 грн на одного ребенка.

Важно: Для одиноких родителей этот порог увеличивается пропорционально количеству детей. Например, если мать воспитывает двоих детей, предельный размер дохода для нее составит: 4660 грн x 2 детей = 9320 грн.

Как подать документы

Для получения льготы необходимо предоставить работодателю:

Заявление об избрании места применения НСЛ — льгота предоставляется только по одному месту работы.

Копия свидетельства о рождении ребенка (детей).

Документы, подтверждающие статус (копия свидетельства о браке с отметкой о смерти, решение суда о лишении родительских прав отца, свидетельство о смерти и т. п. ).

Правило одной льготы

Напоминаем, если плательщик имеет право на льготу по нескольким основаниям, применяется только одно — наибольшее по размеру.