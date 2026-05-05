5 мая 2026, 16:45

Сенс Банк прокомментировал ситуацию вокруг «пленок Миндича» и возможные риски для приватизации

Сенс Банк прокомментировал ситуацию в отношении так называемых «пленок Миндича», отметив, что это может создавать репутационные риски и потенциально влиять на процесс будущей приватизации. В то же время в банке подчеркивают, что учреждение работает стабильно и не фиксирует оттока клиентов.

Комментарий банк предоставил в ответ на запрос агентства Интерфакс-Украина.

«Любая информация в медиа, независимо от уровня ее достоверности, может создавать репутационные риски для системно важного государственного банка, что потенциально может влиять на условия его будущей приватизации», — отметили в Сенс Банке в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

Ранее Временная следственная комиссия Верховная Рада Украины направила обращение к премьер-министру Украины, главе Национальный банк Украины и министру финансов о возможном стороннем влиянии на деятельность органов управления банка. ВСК просит в пределах компетенции проверить изложенные обстоятельства, отстранить на время проверки и расследования НАБУ главу наблюдательного совета Сенс Банка Николая Гладышенко и председателя правления Алексея Ступака, а по итогам проверки рассмотреть возможность их увольнения.

В Сенс Банке сообщили, что следят за развитием ситуации и готовы взаимодействовать с уполномоченными органами в случае получения официальных запросов.

В то же время в финучреждении подчеркнули, что с учетом подготовки банка к приватизации важно сохранить стабильную операционную деятельность, прозрачное корпоративное управление и соблюдение процедур.

Известно, что Министерство финансов Украины уже начало процедуру отбора советника по приватизации. Как говорится в комментарии для «Интерфакс-Украина», руководство Сенс Банка уже предпринимает необходимые действия для подготовки к продаже.

Комментируя возможность отстранения главы наблюдательного совета Николая Гладышенко, в финучреждении отметили, что соответствующие решения в отношении членов наблюдательных советов государственных банков относятся к полномочиям Кабинет Министров Украины.

Что касается Алексея Ступака, в финучреждении сообщили, что в материалах, опубликованных в медиа на прошлой неделе, председатель правления банка не упоминается. Также в Сенс Банке отметили, что вопросы состава руководящих органов решаются исключительно в рамках процедур, предусмотренных законодательством Украины и принципами корпоративного управления.

В банке также подчеркнули, что действует коллегиальная система принятия решений, в частности через профильные комитеты, что обеспечивает независимость и прозрачность процессов.

«Мы усилили внутренний контроль и внедрили соответствующие процедуры, в частности активизировали работу антикризисной команды, чтобы эта ситуация никоим образом не влияла на клиентов», — сообщила пресс-служба финучреждения.

Как утверждают в банке, «все сервисы, продукты и каналы обслуживания клиентов доступны в обычном режиме, а отток клиентов в связи с этой ситуацией на данный момент не фиксируется».

Источник: Сенс Банк
