Распродажа облигаций Британии подняла доходность 30-летних бумаг до максимума с 1998 года

Стоимость долгосрочных заимствований Великобритании подскочила к самому высокому уровню за последние 28 лет. Рынок реагирует на политическую нестабильность внутри страны и опасения влияния высоких цен на энергоносители на национальную экономику. Об этом сообщает Bloomberg.

Рекордные показатели прибыльности

На фоне массовой распродажи государственных облигаций зафиксирован резкий рост их доходности:

30-летние облигации: доходность подскочила на 13 базисных пунктов до 5,78% — это самый высокий показатель с 1998 года.

10-летние бумаги пересекли отметку в 5% сразу после открытия рынков после праздничных выходных.

Политическое и экономическое давление

Инвесторы опасаются, что Лейбористская партия может понести значительные потери на местных выборах, а премьер-министр Кир Стармер — столкнуться с вызовом собственному лидерству. Потенциальное изменение правительства может усилить давление на увеличение государственных расходов и заимствований, что еще больше нагрузит государственные финансы.

Дополнительным фактором является зависимость страны от импортной энергии, которая делает экономику уязвимой к шокам на фоне войны на Ближнем Востоке. Высокие цены на нефть — более $100 за баррель — подпитывают инфляционные риски и могут заставить центральный банк повышать ставки быстрее. Рынки уже закладывают три повышения ставки на 0,25 п.п. в этом году против двух еще неделю назад.

«Это отражает слабый спрос на британские гособлигации», — отметила стратег Mizuho International Plc Эвелин Гомес-Лихти.

Некоторые аналитики также отмечают, что традиционные покупатели британских облигаций, в том числе пенсионные фонды, стали менее активными. Раньше они активно покупали долгосрочные бумаги, чтобы согласовать активы со своими обязательствами, но сейчас такие программы постепенно сворачивались.