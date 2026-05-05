5 мая 2026, 14:42

«ИИ создает рабочие места, а не безработицу»: CEO Nvidia отрицает угрозу массовых сокращений, но статистика говорит об обратном

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в понедельник на мероприятии Milken Institute отверг опасения относительно массовой безработицы из-за искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает TechCrunch.

Аргументы в защиту ИИ

В беседе с журналисткой MSNBC Бэки Квик Хуанг утверждал, что ИИ представляет собой лучшую возможность для реиндустриализации США. Он привёл конкретный пример: строительство новых заводов по производству чипов и ИИ-инфраструктуры требует значительного количества рабочих — от монтажников до инженеров. В январе 2026 года на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе он уже заявлял, что электрики, сантехники и строители могут рассчитывать на шестизначные зарплаты благодаря ИИ-буму.

Задача против роли: ключевой тезис

Хуанг провел принципиальное разграничение между «задачей» и «ролью» сотрудника: даже если ИИ автоматизирует конкретную операцию, это не означает ликвидацию должности в целом. Он также предостерег от чрезмерного алармизма: по его мнению, «страшилки» об ИИ могут отбить у людей желание осваивать эту технологию, что в итоге нанесет реальный ущерб конкурентоспособности США.

Что говорят исследователи

Позиция Хуанга расходится с выводами ряда авторитетных организаций. По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), к 2030 году ИИ может вытеснить 85−92 млн рабочих мест в мире, создав при этом 97−170 млн новых. Goldman Sachs оценивает долгосрочное влияние скромнее: около 6−7% американской рабочей силы (≈11 млн человек) могут потерять работу из-за автоматизации. Статистика за 2025 год фиксирует не менее 139,9 тыс. официально объявленных сокращений в США, где работодатели прямо назвали ИИ причиной. Вакансии, требующие ИИ-компетенций, с 2023 года утроились, а соответствующие специалисты зарабатывают в среднем на 56% больше, чем коллеги без таких навыков.

Источник: Минфин
