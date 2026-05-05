В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 58% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил 56%, сообщает Укравтопром.
Несмотря на тренд на электрокары, авто с ДВС занимают 58% рынка
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Какие авто самые популярные
Наиболее популярны были бензиновые модели, им принадлежит 39% мартовских продаж новых авто, в прошлом году было 36%.
Доля гибридных автомобилей увеличилась с 29% до почти 33%. Дизельные автомобили охватили 19%, против 20% в апреле 2025 г. С 15% до 9% упала доля электромобилей. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые автомобили — HYUNDAI Tucson;
- Гибридные — TOYOTA RAV-4;
- Дизельные — RENAULT Duster;
- Электро — BYD Leopard 3;
- Автомобили с ГБО — HYUNDAI Tucson.
Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии