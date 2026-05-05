5 мая 2026, 13:15 Читати українською

Факт заявления о мошенничестве не освобождает от долга: позиция суда по операциям с ПИН-кодом

Киевский апелляционный суд по делу № 756/9671/24 вынес решение, создающее важный прецедент в банковских спорах по несанкционированным транзакциям. Суд разграничил ответственность банка и клиента в случаях, когда речь идет об использовании физической карты и ПИН-кода. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Суть конфликта

Конфликт начался с иска Приватбанка к клиенту о взыскании долга в размере 66 323,35 грн. Основная часть этой суммы сформировалась из-за ряда операций в Доминиканской Республике — затраты на АЗС Total и покупки в магазинах Nike и Zara.

Клиент отказался признавать эти расходы, утверждая, что стал жертвой мошенничества и не санкционировал предания. Суд первой инстанции принял сторону гражданина, отказав банку во взыскании большей части суммы (53 569,42 грн), поскольку не считал эти операции подтвержденными самим держателем карты.

Аргументы банка и результаты международной проверки

Банк не согласился с таким решением и подал апелляцию, опираясь на технические данные:

  • Использование ПИН-кода Международная платежная система подтвердила, что все спорные транзакции проводились с физическим предъявлением карты и введением правильного ПИН-кода.
  • Отсутствие уведомлений о потере: Пользователь не уведомлял банк о потере или похищении карты до момента совершения операций.
  • Отказ платежной системы: На основании технических данных платежная система отказала в возвращении средств (чарджбеку).

Почему Апелляционный суд отменил предыдущее решение?

Апелляционный суд подчеркнул, что согласно ст. 14 Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине» пользователь обязан не допускать использование своей карты посторонними лицами.

Суд пояснил, что бремя доказывания переводится на банк только в двух случаях:

  • Если платеж произведен без физического предъявления карты.
  • Если не производилась электронная идентификация самого средства (например, считывание чипа или магнитной полосы).

Поскольку в этом деле карточка была предъявлена физически, а ПИН-код введен верно, суд постановил, что именно клиент несет ответственность за эти операции, пока не предоставит убедительные доказательства противоположного. Суд первой инстанции, по мнению апелляции, проигнорировал выписку по договору и заключения полиции.

Вердикт

Апелляционный суд удовлетворил жалобу банку, постановив взыскать долг в полном объеме. Сформулированный подход предусматривает: если операция проведена с физической картой и ПИН-кодом, то ответственность клиента презюмируется. Лишь заявление о «мошенничестве» без надлежащих доказательств не является основанием для аннулирования кредитной задолженности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
