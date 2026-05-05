Суверенные фонды накопили более $13 триллионов: где сосредоточены самые большие деньги мира

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 мая 2026, 12:54 Читати українською

Суверенные фонды накопили более $13 триллионов: где сосредоточены самые большие деньги мира

Суверенные фонды богатства сейчас владеют активами на сумму свыше $13 триллионов. Большинство из них сосредоточено в Азии и Ближнем Востоке, где излишки экспорта и доходы от энергетики подпитывают огромные государственные фонды. Где действительно сосредоточен этот капитал показал в инфографике Visualcapitalist.

Суверенные фонды богатства сейчас владеют активами на сумму свыше $13 триллионов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Норвежский инвестиционный фонд в размере $2 триллиона

Norges Bank Investment Management (NBIM) была основана в 1990 году для направления избыточных доходов от нефти в долгосрочные инвестиции. По состоянию на 2026 год фонд имеет активы в управлении на сумму свыше $2,1 триллиона, что делает его самым крупным в мире суверенным фондом благосостояния (SWF).

Учитывая относительно небольшое население Норвегии, которое составляет всего пять миллионов человек, это составляет более $350 000 на каждого гражданина страны.

Правительство Норвегии использовало NBIM, чтобы помочь стране избежать «проклятия ресурсов», которое поражает многие экономики, зависимые от нефти. Инвестируя в диверсифицированные глобальные активы, страна создала военный фонд для будущих государственных инвестиций и устойчивого развития.

Многочисленные фонды Ближнего Востока

Норвегия далеко не единственная страна, инвестирующая свои доходы от нефти и газа в государственный фонд. На Ближнем Востоке аналогичные государственные фонды были созданы в Саудовской Аравии (1,3 триллиона долларов), Кувейте (1 триллион долларов) и Катаре (580 миллиардов долларов).

В Объединенных Арабских Эмиратах как национальное правительство, так и правительства отдельных эмиратов сделали то же, имея по состоянию на 2026 год под управлением активы на сумму свыше 2,6 триллиона долларов.

Даже страны Ближнего Востока, не являющиеся нефтедержавами, открыли государственные инвестиционные фонды (ГИФ) в последние годы. Фонд богатства Турции, основанный в 2016 году, имеет под управлением активы на сумму свыше 360 миллиардов долларов, включая активы по всей стране, такие как значительная миноритарная доля в Turkish Airlines и полное владение портом Измир.

Новейший в мире SWF

Канада стала последней страной, присоединившейся к клубу. В апреле 2026 года премьер-министр Марк Карни объявил о создании Канадского сильного фонда (Canada Strong Fund), нового государственного фонда на сумму 18 миллиардов долларов, который на момент создания станет 55-м по величине государственным фондом такого типа в мире.

Правительство Канады надеется использовать Фонд сильной Канады для инвестирования в стратегические приоритеты по всей стране, стремясь диверсифицировать торговых партнеров и снизить зависимость от Соединенных Штатов.

Доходы от нефти, добычи полезных ископаемых и газа, вероятно, будут играть определенную роль в укреплении капитала фонда, подобного расположенному неподалеку Постоянного фонда Аляски (88 миллиардов долларов) — американскому государственному фонду, который выплачивает ежегодные дивиденды жителям Аляски, который считается единственным существующим примером базового.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает tavrygan и 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами