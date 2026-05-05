Суверенные фонды накопили более $13 триллионов: где сосредоточены самые большие деньги мира

Суверенные фонды богатства сейчас владеют активами на сумму свыше $13 триллионов. Большинство из них сосредоточено в Азии и Ближнем Востоке, где излишки экспорта и доходы от энергетики подпитывают огромные государственные фонды. Где действительно сосредоточен этот капитал показал в инфографике Visualcapitalist.

Норвежский инвестиционный фонд в размере $2 триллиона

Norges Bank Investment Management (NBIM) была основана в 1990 году для направления избыточных доходов от нефти в долгосрочные инвестиции. По состоянию на 2026 год фонд имеет активы в управлении на сумму свыше $2,1 триллиона, что делает его самым крупным в мире суверенным фондом благосостояния (SWF).

Учитывая относительно небольшое население Норвегии, которое составляет всего пять миллионов человек, это составляет более $350 000 на каждого гражданина страны.

Правительство Норвегии использовало NBIM, чтобы помочь стране избежать «проклятия ресурсов», которое поражает многие экономики, зависимые от нефти. Инвестируя в диверсифицированные глобальные активы, страна создала военный фонд для будущих государственных инвестиций и устойчивого развития.

Многочисленные фонды Ближнего Востока

Норвегия далеко не единственная страна, инвестирующая свои доходы от нефти и газа в государственный фонд. На Ближнем Востоке аналогичные государственные фонды были созданы в Саудовской Аравии (1,3 триллиона долларов), Кувейте (1 триллион долларов) и Катаре (580 миллиардов долларов).

В Объединенных Арабских Эмиратах как национальное правительство, так и правительства отдельных эмиратов сделали то же, имея по состоянию на 2026 год под управлением активы на сумму свыше 2,6 триллиона долларов.

Даже страны Ближнего Востока, не являющиеся нефтедержавами, открыли государственные инвестиционные фонды (ГИФ) в последние годы. Фонд богатства Турции, основанный в 2016 году, имеет под управлением активы на сумму свыше 360 миллиардов долларов, включая активы по всей стране, такие как значительная миноритарная доля в Turkish Airlines и полное владение портом Измир.

Новейший в мире SWF

Канада стала последней страной, присоединившейся к клубу. В апреле 2026 года премьер-министр Марк Карни объявил о создании Канадского сильного фонда (Canada Strong Fund), нового государственного фонда на сумму 18 миллиардов долларов, который на момент создания станет 55-м по величине государственным фондом такого типа в мире.

Правительство Канады надеется использовать Фонд сильной Канады для инвестирования в стратегические приоритеты по всей стране, стремясь диверсифицировать торговых партнеров и снизить зависимость от Соединенных Штатов.

Доходы от нефти, добычи полезных ископаемых и газа, вероятно, будут играть определенную роль в укреплении капитала фонда, подобного расположенному неподалеку Постоянного фонда Аляски (88 миллиардов долларов) — американскому государственному фонду, который выплачивает ежегодные дивиденды жителям Аляски, который считается единственным существующим примером базового.