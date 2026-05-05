Bitget и WIW3CH объявляют совместную дорожную карту поддержки женщин в Web3

Bitget , крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), объявила о стратегическом партнерстве с WIW3CH — ведущей организацией, занимающейся расширением влияния женщин в секторе Web3. Сотрудничество запущено в рамках флагманской инициативы Bitget Blockchain4Her и направлено на устранение барьеров для женщин через образовательный контент высокого уровня и развитие профессионального сообщества.

Партнерство стартует с эксклюзивного подкаста с CEO Bitget Gracy Chen, в котором она расскажет о своем карьерном пути и даст стратегические советы женщинам, входящим в блокчейн-индустрию. Помимо мультимедийного контента, две организации совместно выпустят серию образовательных материалов, которые помогут сообществу WIW3CH выстроить карьерную траекторию, повысить техническую грамотность и лучше ориентироваться в быстро меняющемся пространстве Web3.

Чтобы дополнительно сократить разрыв между образованием и карьерными возможностями, Bitget предоставляет три VIP-годовых членства WIW3CH. Эти эксклюзивные пропуски дают доступ к бесплатному или льготному участию в отраслевых мастер-классах и конференциях, а также ранний доступ к специализированным образовательным модулям. Помимо обучения, членство обеспечивает доступ к закрытым сетевым каналам, рабочим группам и приоритетное рассмотрение для будущих стипендий.

С момента запуска в начале 2024 года инициатива Blockchain4Her строится на четырех принципах: «Поддержка», «Расширение возможностей», «Образование» и «Вовлечение». Недавно программа была расширена кампанией «Lady Forward», которая увеличила число университетских партнёрств и запустила программу Female Leaders Program для объединения женщин в экосистеме блокчейна — разработчиков, инвесторов и предпринимателей. На сегодняшний день инициатива уже предоставила гранты 11 стартапам, основанным женщинами, в рамках конкурса Pitch n' Slay и охватила сотни тысяч участников через глобальные мероприятия и партнёрства.

«По моему опыту, подлинные сообщества критически важны для навигации в этой преимущественно мужской индустрии, — отметила CEO Bitget Gracy Chen. — Они дают безопасность и уверенность, необходимые для участия в инвестициях и принятии решений. Мы выбрали партнёрство с WIW3CH из-за их искренней приверженности разнообразию; вместе мы можем предоставить качественные ресурсы, чтобы женские взгляды стали драйвером следующей волны инноваций».

WIW3CH предоставляет комплексную систему поддержки через специализированные воркшопы, пул экспертов и структурированные программы наставничества. В партнерстве с глобальными игроками, такими как Bitget, организация продолжает масштабировать свою миссию по созданию экосистемы сотрудничества, где женщины могут развиваться и добиваться успеха.

«Наша миссия — создать безопасную среду, в которой женщины в технологиях могут поддерживать друг друга через совместные возможности. Сотрудничество с Bitget позволяет нам масштабировать влияние и снабжать наших участников практическими, институциональными знаниями, необходимыми для лидерства в этой сфере», — заявила Алиа Дас Гупта, президент WIW3CH.

Это объявление продолжает серию социальных инициатив Bitget, включая продолжающееся сотрудничество с UNICEF. Проект направлен на обучение 300 000 человек — 90% из которых женщины и девушки — цифровым и блокчейн-навыкам, обеспечивая инклюзивное будущее финансовой системы с самого её основания.