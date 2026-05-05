Bitget отмечает 3-летие Blockchain4Youth ко Дню Bitcoin Pizza Day

Bitget , крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), отмечает третью годовщину инициативы Blockchain4Youth запуском глобальной кампании Boxed for Opportunity, направленной на соединение молодых талантов Web3 с реальными карьерными возможностями в индустрии. Вдохновленная духом Bitcoin Pizza Day, кампания предлагает креативный формат поиска талантов: лучшие резюме и портфолио размещаются на коробках для пиццы и доставляются напрямую в Web3-компании, партнёрам и ключевым участникам отрасли.

С момента запуска Blockchain4Youth объединила более 15 000 участников по всему миру, наладила сотрудничество с более чем 70 университетами и провела свыше 100 кампусных мероприятий, создав прочную основу для развития кадрового потенциала в Web3. В третий год своего существования Bitget расширяет фокус инициативы — от образования и популяризации блокчейна к созданию практических карьерных возможностей, помогающих молодым людям превращать знания в профессиональный рост.

Кампания следует за запуском Blockchain4Youth Learning Hub — структурированной образовательной программы, предоставляющей подросткам профессиональное признание, системное обучение и карьерную поддержку. В рамках Talent Alliance участники получают приоритетный доступ к возможностям, отраслевую экспозицию и нетворкинг с такими партнерами, как Bondex, Morph Network и Foresight Ventures. Boxed for Opportunity развивает эту экосистему, создавая прямой и креативный мост между талантами и работодателями.

В рамках кампании участникам предлагается подать базовую информацию о себе (опыт, навыки, контакты), выбрать регионы интереса и загрузить портфолио или проекты, демонстрирующие их креативность, технические навыки и вклад в Web3. Отобранные кандидаты получат возможность разместить свои резюме на коробках для пиццы, которые будут физически доставлены компаниям и партнерам в ключевых регионах, а также получат дополнительную поддержку через продвижение в социальных сетях с участием региональных лидеров мнений (KOL).

Объединяя цифровую подачу заявок, физическую доставку и общественную видимость, кампания открывает новый канал выхода молодых специалистов в индустрию Web3. Она также переосмысляет культурное значение Bitcoin Pizza Day, превращая одну из самых известных историй криптоиндустрии в платформу для нового поколения разработчиков, создателей и профессионалов.

«Будущее Web3 формируется людьми, которых мы поддерживаем уже сегодня», — отметил директор по маркетингу Bitget Игнасио Агирре Франко. «С помощью Blockchain4Youth мы создаем возможности для молодых талантов учиться, проявлять себя и находить своё место в экосистемах, где они могут приносить реальную пользу».

По мере перехода Blockchain4Youth на новый этап развития Bitget продолжает инвестировать в поддержку молодого поколения. От партнерства с университетами и образовательных инициатив до практического опыта и карьерных возможностей — программа остаётся ключевым элементом миссии Bitget по расширению доступа к блокчейн-образованию и созданию значимого глобального карьерного влияния.

Чтобы узнать больше о кампании Boxed for Opportunity и принять участие, перейдите по ссылке.