Bitget отмечает 3-летие Blockchain4Youth ко Дню Bitcoin Pizza Day

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 мая 2026, 9:41 Читати українською

Bitget отмечает 3-летие Blockchain4Youth ко Дню Bitcoin Pizza Day

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), отмечает третью годовщину инициативы Blockchain4Youth запуском глобальной кампании Boxed for Opportunity, направленной на соединение молодых талантов Web3 с реальными карьерными возможностями в индустрии. Вдохновленная духом Bitcoin Pizza Day, кампания предлагает креативный формат поиска талантов: лучшие резюме и портфолио размещаются на коробках для пиццы и доставляются напрямую в Web3-компании, партнёрам и ключевым участникам отрасли.

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), отмечает третью годовщину инициативы Blockchain4Youth запуском глобальной кампании Boxed for Opportunity, направленной на соединение молодых талантов Web3 с реальными карьерными возможностями в индустрии.

С момента запуска Blockchain4Youth объединила более 15 000 участников по всему миру, наладила сотрудничество с более чем 70 университетами и провела свыше 100 кампусных мероприятий, создав прочную основу для развития кадрового потенциала в Web3. В третий год своего существования Bitget расширяет фокус инициативы — от образования и популяризации блокчейна к созданию практических карьерных возможностей, помогающих молодым людям превращать знания в профессиональный рост.

Кампания следует за запуском Blockchain4Youth Learning Hub — структурированной образовательной программы, предоставляющей подросткам профессиональное признание, системное обучение и карьерную поддержку. В рамках Talent Alliance участники получают приоритетный доступ к возможностям, отраслевую экспозицию и нетворкинг с такими партнерами, как Bondex, Morph Network и Foresight Ventures. Boxed for Opportunity развивает эту экосистему, создавая прямой и креативный мост между талантами и работодателями.

В рамках кампании участникам предлагается подать базовую информацию о себе (опыт, навыки, контакты), выбрать регионы интереса и загрузить портфолио или проекты, демонстрирующие их креативность, технические навыки и вклад в Web3. Отобранные кандидаты получат возможность разместить свои резюме на коробках для пиццы, которые будут физически доставлены компаниям и партнерам в ключевых регионах, а также получат дополнительную поддержку через продвижение в социальных сетях с участием региональных лидеров мнений (KOL).

Объединяя цифровую подачу заявок, физическую доставку и общественную видимость, кампания открывает новый канал выхода молодых специалистов в индустрию Web3. Она также переосмысляет культурное значение Bitcoin Pizza Day, превращая одну из самых известных историй криптоиндустрии в платформу для нового поколения разработчиков, создателей и профессионалов.

«Будущее Web3 формируется людьми, которых мы поддерживаем уже сегодня», — отметил директор по маркетингу Bitget Игнасио Агирре Франко. «С помощью Blockchain4Youth мы создаем возможности для молодых талантов учиться, проявлять себя и находить своё место в экосистемах, где они могут приносить реальную пользу».

По мере перехода Blockchain4Youth на новый этап развития Bitget продолжает инвестировать в поддержку молодого поколения. От партнерства с университетами и образовательных инициатив до практического опыта и карьерных возможностей — программа остаётся ключевым элементом миссии Bitget по расширению доступа к блокчейн-образованию и созданию значимого глобального карьерного влияния.

Чтобы узнать больше о кампании Boxed for Opportunity и принять участие, перейдите по ссылке.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами