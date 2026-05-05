OKX запускает Agent Payments Protocol

APP формирует основу новой модели цифрового взаимодействия, в которой агенты могут не только проводить платежи, но и выступать полноценными экономическими участниками: договариваться об условиях, резервировать средства для выполнения задач и автоматически завершать расчеты.

Протокол поддерживает ключевые механики агентной экономики, включая мгновенные платежи, эскроу-соглашения, оплату за использование и расходы в пределах установленных лимитов. APP работает поверх любых каналов коммуникации — HTTP, Telegram, XMTP, Discord, Slack, email и даже QR-кодов, обеспечивая универсальность интеграции.

К экосистеме APP на старте присоединились ведущие игроки индустрии, среди которых Ethereum Foundation, Uniswap, Solana, Aptos, Sui, Nansen, Paxos и Alibaba Cloud, подчеркивающий межотраслевой интерес к развитию agentic economy.

Комментируя запуск, основатель и CEO OKX Стар Сюй отметил:

" В ближайшем будущем у каждого человека будет несколько AI-агентов, а их общее количество достигнет миллиардов. Эти агенты будут использовать криптовалютные кошельки вместо традиционных банковских счетов. APP — это лишь первый шаг к созданию экономики AI «.

Запуск APP знаменует переход к новому этапу развития интернета — от пользовательской модели к агентной, где AI способен самостоятельно выполнять экономические действия и взаимодействовать с цифровыми сервисами.

