Пенсионный фонд перечислит субсидии: кому нужно подать новое заявление

В мае 2026 органами Пенсионного фонда Украины будет определено право домохозяйств на получение жилищной субсидии на период до 30 апреля 2027 года. Домохозяйствам, имеющим право на выплату, размер субсидии на следующий период 2026—2027 годов будет рассчитан автоматически, говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Кому нужно обратиться в Фонд

В то же время, отдельным категориям граждан жилищная субсидия на следующий период назначается по обращению. Обращаться с заявлением нужно, если:

заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (в случае смены места жительства);

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого бытового топлива.

Как подать документы?

Обратиться за назначением жилищной субсидии можно:

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

по почте, в адрес территориального органа Фонда;

онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение Пенсионный фонд.

Кроме того, документы на назначение субсидий можно подавать через центры предоставления административных услуг, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин и через портал Дия.

