5 мая 2026, 8:41 Читати українською

«Доступі ліки» обновили: какие новые препараты можно будет получить

В рамках реализации государственной политики и приоритетов правительства в сфере здравоохранения расширен перечень лекарственных средств, подлежащих возмещению в рамках программы «Доступные лекарства». Об этом говорится в сообщении Национальной службы здравоохранения Украины.

В рамках реализации государственной политики и приоритетов Правительства в сфере здравоохранения расширен перечень лекарственных средств, подлежащих реимбурсации в рамках программы «Доступні ліки».

Обновление перечня

С 4 мая 2026 года действует обновленный Перечень лекарственных средств для возмещения по Программе медицинских гарантий.

В Перечень включено 7 МНН, в частности оригинальные инновационные лекарственные средства, применяемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, профилактики инсультов и тромбозов, сахарного диабета 2 типа и хронических заболеваний органов дыхания

Речь идет, в частности, о таких препаратах, как Ксарелто, Прадакса, Эликвис, Форксига, Джардинс, а также лекарственных средствах на основе аторвастатина и комбинированных препаратах для лечения хронических обструктивных заболеваний легких.

Сколько возмещает государство

В рамках программы для этих лекарственных средств применяется механизм фиксированного размера возмещения, то есть — государство оплачивает установленную долю стоимости препарата. При этом доплата пациента зависит от фактической цены в аптеке и может быть ниже, тогда как доля, которую оплачивает государство, остается неизменной.

Для оригинальных препаратов, включенных в программу, действует новый механизм возмещения: государство компенсирует фиксированную сумму за упаковку конкретного лекарственного средства. То есть для каждого препарата определена сумма, которую покрывает государство.

Сумма доплаты для пациента может отличаться в зависимости от цены препарата в конкретной аптеке. В то же время для каждого из этих препаратов определена фиксированная сумма, которую государство компенсирует в рамках программы реимбурсации. Остальную стоимость — в зависимости от цены препарата в аптеке — доплачивает пациент.

  • Эликвис (апиксабан) 5 мг № 60 — государство возмещает: 578,09 грн
  • Прадакса (дабигатран этексилат) 150 мг № 60 — государство возмещает: 718,29 грн
  • Форксига (дапаглифлозин) 10 мг № 30 — государство возмещает: 834,61 грн
  • Джардинс (эмпаглифлозин) 10 мг № 30 — государство возмещает: 848,53 грн
  • Ксарелто (ривароксабан) 15 мг № 14 — государство возмещает: 252,16 грн
  • Ксарелто (ривароксабан) 15 мг № 42 — государство возмещает: 755,34 грн
  • Ксарелто (ривароксабан) 20 мг № 28 — государство возмещает: 509,61 грн
  • Ксарелто (ривароксабан) 20 мг № 100 — государство возмещает: 1630,94 грн.

Как получить эти препараты в рамках программы «Доступные лекарства»?

Пациенту необходимо обратиться к врачу — в зависимости от заболевания и состояния здоровья. Электронный рецепт на эти лекарственные средства может выписать семейный врач, терапевт, кардиолог, эндокринолог или пульмонолог.

Отдельный план лечения в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) для назначения этих препаратов формировать не нужно. Решение о назначении принимает врач — в соответствии с диагнозом, клиническим состоянием пациента и потребностью в лечении.

После получения электронного рецепта препарат можно получить в аптеке, заключившей договор с НСЗУ по программе «Доступные лекарства» — бесплатно или с частичной доплатой.

С полным перечнем лекарственных средств по состоянию на 30 апреля 2026 года можно ознакомиться на сайте НСЗУ ЗДЕСЬ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
