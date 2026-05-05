Какие проценты можно получить за деньги на банковском счету

Украинская экономика функционирует в условиях полномасштабной войны. В этой экстраординарной среде классические правила управления личными финансами претерпели фундаментальных трансформаций. С одной стороны, инфляционные процессы (прогноз на текущий год составляет около 7,5%) делают хранение денег «под матрасом» гарантированно убыточной стратегией. С другой — в условиях высокой неопределенности украинцы стремятся сохранять максимальный доступ к собственным средствам, неохотно замораживая капитал на длительные сроки.

Именно поэтому на финансовом рынке обострилась конкуренция за так называемую «свободную ликвидность» — деньги, которые ежедневно лежат на текущих, карточных счетах или депозитах до востребования. Разберемся, как работает архитектура процентных ставок, сколько реально можно заработать на остатках по картам, и почему банки готовы платить за деньги, которые вы можете потратить в любой момент.

Почему банки платят за остатки на счетах

Чтобы понять природу ценообразования на пассивные инструменты, необходимо взглянуть на «машинное отделение» банковской системы. Фундаментальным индикатором стоимости денег в Украине является учетная ставка Национального банка Украины, которая по состоянию на апрель 2026 года зафиксирована на уровне 15% годовых.

Трансмиссионный механизм монетарной политики НБУ функционирует в основном через инструмент депозитных сертификатов. Коммерческие учреждения, аккумулируя средства граждан и бизнеса на счетах, получают возможность размещать эту свободную ликвидность в безрисковые депозитные сертификаты Нацбанка (овернайты), получая гарантированный процентный доход. Именно эта маржа между ставкой НБУ и ставкой, которую банк предлагает клиенту, и является экономическим двигателем рынка.

Денежные средства на текущих счетах традиционно считались самым дешевым ресурсом для банков. Однако сегодня финансовые учреждения рассматривают их, как критически важный элемент стабильности.

«Средства на текущих счетах банк рассматривает, как стабильный источник фондирования активных операций, они не менее выгодные в отношении срочных депозитов, поскольку средства на текущих счетах физических лиц исторически очень стабильные, в связи с тем, что они сформированы диверсифицированной клиентской базой», — объясняет Андрей Кашперук, заместитель главы правления, директор по вопросам розничного бизнеса UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Этот тезис подтверждают и в других финансовых учреждениях, отмечая высокую прибыльность таких инструментов для самого банка.

«Средства на текущих счетах банки размещают на овернайтах НБУ, такие деньги для банков также достаточно прибыльные. Если сравнивать со срочными вкладами, чистый процентный доход от средств до востребования может иногда даже превышать доходность от срочных вкладов. Однако для банков более стабильно, чтобы портфель оставался прогнозируемо срочным, ведь так легче управлять своей ликвидностью», — отмечает Алина Компанец, директор по маркетингу Unex Bank.

Анализ портфелей показывает, что украинцы все чаще выбирают гибкость. К примеру, в Unex Bank остатки на текущих счетах и средствах до востребования составляют 52% ресурсов, тогда как на срочные вклады приходится 48%. В UKRSIBBANK доля срочных депозитов в гривне составляет всего 15%, что свидетельствует о гигантском объеме средств, которые клиенты держат в быстром доступе.

Проценты на карту: анализ рыночных предложений

Учитывая запрос населения на ликвидность, банки начали гибридизировать свои продукты, предлагая ставки, которые ранее были характерны только для срочных депозитов без права снятия, на обычные карточные счета. Однако эти предложения требуют от клиента финансовой дисциплины.

Показательным примером такого подхода является акция «16%» от UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Банк предлагает одну из самых высоких ставок на рынке на уровне 16% годовых на остаток средств по карточному счету и при этом сохраняется свободный доступ к деньгам 24/7, в отличие от классических депозитов.

Механика продукта структурирована следующим образом:

Период Welcome (1−3 месяца): ставка 16% начисляется на остаток до 200 000 грн (на сумму свыше этого лимита действует базовая ставка 1%).

Период владения (4−6 месяцев): действует повышенная ставка в размере 7% годовых.

Транзакционное требование: начиная с третьего месяца, для сохранения повышенной ставки клиенту необходимо выполнять всего от 6 оплат картой на общую сумму от 6 000 грн в месяц. Такое небольшое количество платежей позволяет сохранять привлекательные ставки по карточному счету. В случае невыполнения условия клиент все равно получит проценты, но они будут по ставке 1%, при этом повышенная ставка снова возвращается при выполнении условий.

Другой подход к монетизации остатков на текущих счетах демонстрирует Unex Bank со своим продуктом — дебетовой картой CARD. Здесь банк делает ставку на более простые условия и дополнительную выгоду от ежедневных расходов:

на остаток от 10 000 грн начисляется 5,5% годовых.

на остаток от 100 000 грн ставка растет до 8% годовых.

Дополнительным стимулом является безусловный кешбэк 1% на все покупки (с лимитом возврата до 3 000 грн в месяц).

Для клиентов, которые ищут более высокую доходность, но не готовы надолго расставаться с деньгами, компромиссом становятся ультракороткие депозиты с возможностью пополнения. К примеру, продукт «Unex Максимум» предлагает 16,75% годовых на 93 дня с опцией довложений.

«В последнее время выбор клиентов приходится именно на срочные вклады. Особенно популярные 3-месячные депозиты в гривне, которые сочетают привлекательную ставку, удобный срок и возможность выбрать формат выплаты процентов», — констатирует Алина Компанец.

Почему «короткие деньги» стоят дороже «длинных»

На рынке наблюдается аномалия, которая во многом говорит о будущем экономики, — инверсия кривой доходности. Классическая теория говорит: на чем более длительный срок вы отдаете деньги, тем выше процент должны получить. Но украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (UIRD) показывает другую картину:

средняя ставка на 3 месяца: 13,38%

средняя ставка на 9 месяцев: 14,09% (максимум)

средняя ставка на 12 месяцев: 13,71%

Эта статистика свидетельствует о том, что аналитики банков ожидают начала цикла смягчения монетарной политики НБУ. Банкам невыгодно фиксировать высокие ставки (на уровне 15−17%) в год или больше, ведь через несколько месяцев стоимость денег на рынке может упасть. Поэтому самые щедрые предложения сконцентрированы в диапазоне до полугода.

Институционная защита и «налоговый пирог»

Два фундаментальных фактора, которые обязан учитывать каждый розничный инвестор, — гарантии возврата средств и их налогообложение.

Согласно законодательству, на весь период действия военного положения и три месяца после него, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) возмещает вкладчикам 100% суммы депозитов и остатков на текущих счетах, включая начисленные проценты. Это полностью устраняет институциональный риск: деньги на счете в небольшом коммерческом банке юридически защищены так же, как и в государственном гиганте.

Апрель 2026 года принес важные законодательные изменения в сфере фискальной политики. Президент подписал закон, согласно которому военный сбор будет удержаться еще три года после окончания войны. Это цементирует эффективную ставку налогообложения пассивных доходов в Украине:

18% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

5% — военный сбор (ВС)

Итого: 23% от начисленных процентов.

Банк выступает налоговым агентом и самостоятельно удерживает эти средства.

«По данным НБУ, ставки в разных банках по срочным депозитам в национальной валюте в основном составляют 10−15%, тогда как обновленный регулятором прогноз инфляции на 2026 год составляет 9,4%. Ставка до 16,75% в гривне очень привлекательная, потому что дает заметный запас над инфляцией. Если учесть налоги (18% НДФЛ и 5% ВС), то ориентировочный чистый доход с 16,75% составляет около 12,9% в год, а реальная доходность после уплаты налогов и, с учетом инфляции, составит около 3,2%», — приводит расчеты представитель Unex Bank.

Валютный рынок: бесприбыльная гавань

Что касается остатков на счетах в долларах США и евро, то ситуация остается стагнирующей. Из-за жестких валютных ограничений НБУ и невозможности свободно кредитовать бизнес в валюте, доллары и евро клиентов являются для банков «мертвым грузом».

Большинство системных банков предлагают по валютным счетам символические 0,01% годовых. Даже базовые ставки по срочным валютным депозитам редко превышают 1−2%. Валюта в украинских банках сегодня выполняет функцию исключительно физической сохранности капитала и хеджирования девальвационных рисков, а не инструмента генерации пассивного дохода.

Выводы для вкладчика

Анализ рынка позволяет сформировать несколько четких ориентиров:

Держать деньги просто «на карте» без начисления процентов — непозволительная роскошь. Инфляция «съест» не менее 7,5% их покупательной способности за год.

Текущие счета стали прибыльными. Использование продуктов с начислением процентов на остаток (от 5,5% до 16%, в зависимости от банка и выполнения условий) является эффективным способом сохранить ликвидность и частично перекрыть инфляцию.

Короткие депозиты (до 3−6 месяцев) — золотая середина. Они обеспечивают доходность до 17% годовых (свыше 13% «чистыми»), при этом вы не замораживаете средства надолго в условиях макроэкономической неопределенности.

Внимательно читайте условия. Высокие ставки на текущие счета часто являются временными маркетинговыми акциями (на первые месяцы) и требуют активного использования карты или поддержания значительного неснижаемого остатка.

Банковская система Украины, несмотря на стрессовые условия, остается высоколиквидной. Благодаря стопроцентной гарантии ФГВФЛ, у вкладчиков есть уникальная возможность безопасно перемещать свой капитал, выбирая лучшие рыночные предложения и максимизируя свой процентный доход. Главное — не оставлять деньги в состоянии покоя.