Зарплаты до 58 тысяч: Минфин обновил мартовскую статистику доходов госслужащих

Министерство финансов Украины опубликовало свежие данные о численности государственных служащих и уровне их финансового обеспечения за первый месяц весны 2026 года, отметив постепенное сокращение штата сотрудников. Об этом сообщает Министерство финансов Украины 1 мая.

Сколько человек работает в государственных структурах

Общее количество сотрудников, которым фактически начислили заработную плату в марте, составило 165,4 тысячи человек. Этот показатель на 2,2 тысячи работников меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит учитывать, что указанная статистика не охватывает представителей сектора безопасности и обороны. Наибольшая концентрация кадров наблюдается в центральных органах исполнительной власти всех уровней, где работает 108 тысяч человек. В органах судебной власти насчитывается 34,2 тысячи специалистов, а в местных государственных администрациях — 23,2 тысячи.

Уровень доходов и составляющие начислений

Средняя начисленная заработная плата сотрудников аппаратов центральных органов исполнительной власти составила 58,64 тысячи гривен. На областном уровне этот показатель ниже и составляет 35,8 тысячи гривен. Указанные суммы не являются исключительно чистым базовым окладом, ведь уровень заработной платы госслужащих включает различные единовременные выплаты: компенсации за неиспользованные дни отпуска, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие в случае увольнения и другие начисления, предусмотренные действующим законодательством.