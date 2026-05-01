Нефть продолжает дорожать: за неделю Brent прибавил 5,7%, WTI — 11,7%

В пятницу, 1 мая, цены на нефть продолжили рост, поскольку дипломатические усилия по прекращению войны с Ираном зашли в тупик. Тегеран продолжает блокировать Ормузский пролив, в то время как ВМС США блокируют экспорт иранской нефти. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Динамика цен и недельные рекорды

По состоянию на 11:08 стоимость нефти продемонстрировала следующие показатели:

Brent: июльские фьючерсы выросли на $0,89 (0,8%) — до $111,29 за баррель. По итогам недели эталонная марка может зафиксировать рост на 5,7%.

WTI: цена поднялась на $0,37 (0,4%) — до $105,44. За неделю этот показатель вырос на 11,7%.

Июньский контракт Brent перед экспирацией в четверг достигал $126,41, что является самым высоким уровнем с марта 2022 года.

Цены на энергоносители стабильно растут с конца февраля, когда США и Израиль атаковали Иран. Это привело к закрытию Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного газа.

Ситуация остается нестабильной, несмотря на продолжающееся с 8 апреля перемирие. Спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал нереалистичными ожидания скорых результатов переговоров с США. Представитель Корпуса стражей исламской революции предупредил о «длинных и болезненных ударах» по позициям США в случае возобновления атак на Иран.

По информации источников Reuters, Дональд Трамп планировал ознакомиться с проектами новых военных ударов по Ирану, которые должны стать инструментом давления для возобновления переговорного процесса.

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что никаким односторонним договоренностям с Ираном о свободе судоходства нельзя доверять после его «вероломной агрессии» против соседей.