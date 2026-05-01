Рекордный апрель на Уолл-стрит: капитализация Google превысила ВВП Японии и Индии

Технологические гиганты превосходят целые государства

Рыночная капитализация Alphabet (материнской компании Google) выросла до 4,5 трлн долларов, что превышает объем валового внутреннего продукта (ВВП) таких стран, как Япония (4,2 трлн долларов) и Индия (4,1 трлн долларов). Аналитики отмечают, что компания получает четкую финансовую отдачу от своих инвестиций в искусственный интеллект (ИИ), тогда как Meta Platforms отстает в этом направлении. В то же время Apple сообщила о квартальной выручке, которая превзошла ожидания экспертов благодаря стабильному спросу на смартфоны iPhone и компьютеры Mac, сообщает CNBC. Двигателем экономики в первом квартале оставался ИИ, который стимулировал деловую активность компаний, несмотря на инфляцию, вызванную геополитическими конфликтами, в то время как потребители продолжали активно тратить средства.

Новые рекорды фондовых индексов США

Все четыре ключевых американских индекса завершили последний день апреля ростом. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 (S&P 500) прибавил 1% и зафиксировался на рекордной отметке 7209,01 пункта (в течение дня также был установлен исторический максимум). В целом за апрель S&P 500 вырос на 10%, показав лучший месячный результат с ноября 2020 года. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 1,6%, достигнув 49 652,14 пункта. Индекс технологического сектора Nasdaq Composite прибавил 0,89%, установив новый рекорд на уровне 24 892,31 пункта. Индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000, который отражает состояние внутреннего бизнеса США, вырос на 2,2%. Одновременно индекс волатильности Chicago Board Options Exchange (CBOE VIX), который часто называют индексом страха Уолл-стрит, упал примерно на 10% и закрепился ниже 17 пунктов. Стоит отметить, что психологическим барьером высокой тревожности на рынке считается уровень в 20 пунктов.

Динамика сырьевых и валютных рынков

Апрель стал худшим месяцем для доллара с июня 2025 года, в то время как японская иена, напротив, укрепилась на фоне сообщений о валютных интервенциях правительства Японии. На нефтяном рынке июньские фьючерсы на эталонную марку Brent в четверг достигли четырехлетнего максимума, но впоследствии резко подешевели на 3,3%, упав до 114,1 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) также снизилась на 1,7% до 105,1 доллара за баррель. Снижение цен на энергоносители положительно повлияло на настроения инвесторов и поддержало рынок государственных облигаций. Параллельно спотовые цены на золото выросли на 1,5%, достигнув 4617 долларов за тройскую унцию, а серебро подорожало на 3,3% до 73,63 доллара. На рынке криптовалют биткоин прибавил около 1,1%, поднявшись до отметки 76 368 долларов.

Оценки аналитиков и макроэкономические риски

Эксперты связывают положительную динамику рынка с признаками деэскалации конфликта с Ираном и надеждами на скорейшее возобновление судоходства через Ормузский пролив, отмечает Адам Тернквист из компании LPL Financial. В то же время он предупреждает, что дальнейшая геополитическая неопределенность может вновь повысить волатильность. Крис Заккарелли из Northlight Asset Management считает, что пока экономика и корпоративные прибыли растут, рынок акций может идти вверх даже в условиях высокой инфляции, хотя затяжной военный конфликт способен спровоцировать коррекцию. Брет Кенвелл из eToro добавляет: дальнейшее развитие событий будет зависеть от стабилизации цен на энергоносители и действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, где сейчас наблюдается самый большой раскол в комитете за последние десятилетия. Кроме того, аналитики напоминают о сезонном факторе, ведь исторически май считается слабым месяцем для акций, однако с 2013 года S&P 500 демонстрировал в этот период среднюю доходность на уровне 1,5%.