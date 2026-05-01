Рекордный апрель на Уолл-стрит: капитализация Google превысила ВВП Японии и Индии

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 мая 2026, 10:55 Читати українською

Рекордный апрель на Уолл-стрит: капитализация Google превысила ВВП Японии и Индии

В апреле американские фондовые индексы продемонстрировали лучшие результаты с конца 2020 года на фоне сильных корпоративных отчетов и развития искусственного интеллекта. Рыночная стоимость компании Google достигла нового рекорда. Об этом сообщает Bloomberg.

В апреле американские фондовые индексы продемонстрировали лучшие результаты с конца 2020 года на фоне сильных корпоративных отчетов и развития искусственного интеллекта.

Технологические гиганты превосходят целые государства

Рыночная капитализация Alphabet (материнской компании Google) выросла до 4,5 трлн долларов, что превышает объем валового внутреннего продукта (ВВП) таких стран, как Япония (4,2 трлн долларов) и Индия (4,1 трлн долларов). Аналитики отмечают, что компания получает четкую финансовую отдачу от своих инвестиций в искусственный интеллект (ИИ), тогда как Meta Platforms отстает в этом направлении. В то же время Apple сообщила о квартальной выручке, которая превзошла ожидания экспертов благодаря стабильному спросу на смартфоны iPhone и компьютеры Mac, сообщает CNBC. Двигателем экономики в первом квартале оставался ИИ, который стимулировал деловую активность компаний, несмотря на инфляцию, вызванную геополитическими конфликтами, в то время как потребители продолжали активно тратить средства.

Новые рекорды фондовых индексов США

Все четыре ключевых американских индекса завершили последний день апреля ростом. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 (S&P 500) прибавил 1% и зафиксировался на рекордной отметке 7209,01 пункта (в течение дня также был установлен исторический максимум). В целом за апрель S&P 500 вырос на 10%, показав лучший месячный результат с ноября 2020 года. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 1,6%, достигнув 49 652,14 пункта. Индекс технологического сектора Nasdaq Composite прибавил 0,89%, установив новый рекорд на уровне 24 892,31 пункта. Индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000, который отражает состояние внутреннего бизнеса США, вырос на 2,2%. Одновременно индекс волатильности Chicago Board Options Exchange (CBOE VIX), который часто называют индексом страха Уолл-стрит, упал примерно на 10% и закрепился ниже 17 пунктов. Стоит отметить, что психологическим барьером высокой тревожности на рынке считается уровень в 20 пунктов.

Динамика сырьевых и валютных рынков

Апрель стал худшим месяцем для доллара с июня 2025 года, в то время как японская иена, напротив, укрепилась на фоне сообщений о валютных интервенциях правительства Японии. На нефтяном рынке июньские фьючерсы на эталонную марку Brent в четверг достигли четырехлетнего максимума, но впоследствии резко подешевели на 3,3%, упав до 114,1 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) также снизилась на 1,7% до 105,1 доллара за баррель. Снижение цен на энергоносители положительно повлияло на настроения инвесторов и поддержало рынок государственных облигаций. Параллельно спотовые цены на золото выросли на 1,5%, достигнув 4617 долларов за тройскую унцию, а серебро подорожало на 3,3% до 73,63 доллара. На рынке криптовалют биткоин прибавил около 1,1%, поднявшись до отметки 76 368 долларов.

Оценки аналитиков и макроэкономические риски

Эксперты связывают положительную динамику рынка с признаками деэскалации конфликта с Ираном и надеждами на скорейшее возобновление судоходства через Ормузский пролив, отмечает Адам Тернквист из компании LPL Financial. В то же время он предупреждает, что дальнейшая геополитическая неопределенность может вновь повысить волатильность. Крис Заккарелли из Northlight Asset Management считает, что пока экономика и корпоративные прибыли растут, рынок акций может идти вверх даже в условиях высокой инфляции, хотя затяжной военный конфликт способен спровоцировать коррекцию. Брет Кенвелл из eToro добавляет: дальнейшее развитие событий будет зависеть от стабилизации цен на энергоносители и действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, где сейчас наблюдается самый большой раскол в комитете за последние десятилетия. Кроме того, аналитики напоминают о сезонном факторе, ведь исторически май считается слабым месяцем для акций, однако с 2013 года S&P 500 демонстрировал в этот период среднюю доходность на уровне 1,5%.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами