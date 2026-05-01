Курс на пятницу: доллар и евро в банках подешевели на 7 копеек

В пятницу, 1 мая, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 7 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро в покупке подешевел на 7 копеек, а в продаже не изменился.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах не изменился в покупке и снизился на 1 копейку в продаже. Евро подорожал на 7 копеек в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,70−44,20 грн. Евро покупают за 51,10 грн, а продают за 51,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,85−43,90, евро — 51,49−51,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,87−43,90 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,49−51,51 грн/евро.

