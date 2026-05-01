В Житомирской области будут судить криптомайнера за хищение электроэнергии на 9 миллионов

Правоохранители Житомирской области завершили досудебное расследование по организатору двух «майнинг-центров», которого Служба безопасности и Нацполиция разоблачили на незаконном использовании государственных энергоресурсов на 9 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Житомирской области.

Подробности

41-летний житель Бердичевского района, проживающий в Киеве, обустроил первый «майнинг-центр» в подвальном помещении собственного дома. Потребление электроэнергии происходило в промышленных объемах, но оплачивалось по бытовому тарифу.

Впоследствии для уменьшения затрат на генерацию криптовалюты фигурант вмешался в работу электронного счетчика, оборудовав его специальным устройством, позволяющим осуществлять несанкционированный отбор электроэнергии вне учета.

Весной 2024 года арендовал уже цех с собственной трансформаторной подстанцией на окраине Житомира, где разместил еще один комплекс для добычи криптовалюты. Аналогичная схема позволила ему скрыто потреблять в течение года значительные объемы электроэнергии.

По оценкам специалистов, в целом майнер «накрутил» 1,520 млн кВт/ч. Сумма ущерба, нанесенного во время войны трем государственным энергетическим компаниям, составляет почти 9 млн гривен.

Обыски

Отмечается, что правоохранители пресекли противоправную деятельность летом 2025 года. Тогда же во время обысков было изъято:

десятки единиц компьютерной техники и специализированное оборудование для майнинга криптовалют,

маршрутизаторы,

средства связи и другие доказательства противоправной деятельности

На основании собранных доказательств организатор нелегального бизнеса обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах);

ч. 2 ст. 188−1 (похищение электрической энергии, причинившее вред в больших размерах, совершенное повторно);

ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронных коммуникационных сетей, повлекшее значительный ущерб, в условиях военного положения).

Дело передано в суд.