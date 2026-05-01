В Житомирской области будут судить криптомайнера за хищение электроэнергии на 9 миллионов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 мая 2026, 9:34 Читати українською

В Житомирской области будут судить криптомайнера за хищение электроэнергии на 9 миллионов

Правоохранители Житомирской области завершили досудебное расследование по организатору двух «майнинг-центров», которого Служба безопасности и Нацполиция разоблачили на незаконном использовании государственных энергоресурсов на 9 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Житомирской области.

Фото: СБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

41-летний житель Бердичевского района, проживающий в Киеве, обустроил первый «майнинг-центр» в подвальном помещении собственного дома. Потребление электроэнергии происходило в промышленных объемах, но оплачивалось по бытовому тарифу.

Впоследствии для уменьшения затрат на генерацию криптовалюты фигурант вмешался в работу электронного счетчика, оборудовав его специальным устройством, позволяющим осуществлять несанкционированный отбор электроэнергии вне учета.

Весной 2024 года арендовал уже цех с собственной трансформаторной подстанцией на окраине Житомира, где разместил еще один комплекс для добычи криптовалюты. Аналогичная схема позволила ему скрыто потреблять в течение года значительные объемы электроэнергии.

По оценкам специалистов, в целом майнер «накрутил» 1,520 млн кВт/ч. Сумма ущерба, нанесенного во время войны трем государственным энергетическим компаниям, составляет почти 9 млн гривен.

Обыски

Отмечается, что правоохранители пресекли противоправную деятельность летом 2025 года. Тогда же во время обысков было изъято:

  • десятки единиц компьютерной техники и специализированное оборудование для майнинга криптовалют,
  • маршрутизаторы,
  • средства связи и другие доказательства противоправной деятельности

На основании собранных доказательств организатор нелегального бизнеса обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах);
  • ч. 2 ст. 188−1 (похищение электрической энергии, причинившее вред в больших размерах, совершенное повторно);
  • ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронных коммуникационных сетей, повлекшее значительный ущерб, в условиях военного положения).

Дело передано в суд.

Автор:
Роман Мирончук
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами