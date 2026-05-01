Частные переводы в Украину достигли максимума с начала года — аналитик

В марте 2026 года объем частных переводов в Украину вырос до $653 млн, что является самым высоким показателем с начала текущего года. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает , что такое оживление на 9,9% по сравнению с февралем является скорее сезонным колебанием, чем стойким трендом.

Годовые темпы сокращения переводов в марте стали минимальными за последние три года — всего 1,8%. Для сравнения, в 2025 году этот показатель в среднем составил значительные 16,2%.

Переводы через платежные системы (в большинстве случаев это помощь семье, военным) стали наиболее динамичным сегментом. В марте через этот канал перевели $244 млн, что является максимумом за последние 5 месяцев (+20,2% в месячном измерении и +35,6% в годовом измерении).

Зарплаты из-за границы

Объем выплаченных из-за границы зарплат в марте составил $438 млн (+6,7% к февралю). Однако эксперт обращает внимание на тревожную годовую динамику. По сравнению с мартом прошлого года показатель снизился на 21,4%. Это связано с релокацией украинцев, переходом в тень крипторасчетов.

Банковские каналы и крипторынок

Частные переводы через корреспондентские счета банков остаются относительно стабильными. Из-за жесткого контроля со стороны банков, риска блокирования счетов и высокого налогового давления украинцы пользуются этим каналом осторожно. В 2026 году среднемесячный объем составляет $46,3 млн. против $45,6 млн. в среднем в месяц в 2025 году.

По словам Шевчишина, может казаться, что неформальные каналы взяты под контроль, однако речь идет лишь об изменении правил расчетов. Именно поэтому в последние несколько месяцев этот показатель остается относительно стабильным и не демонстрирует значительных колебаний. В среднем в первом квартале 2026 года он составил $212 млн. в месяц.

«Скорее всего, этот показатель больше, из-за перехода части украинцев на крипторасчеты частично или полностью», — подчеркнул эксперт

Прогноз на год

Несмотря на мартовское оживление, Шевчишин оставляет свой прогноз по общему объему частных переводов на 2026 год без изменений — на уровне $7,9 млрд.