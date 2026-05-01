1 мая 2026, 8:01 Читати українською

Правительство приняло решение о дивидендах двух крупнейших госбанков: сколько должны выплатить государству Приват и Ощад

Кабинет министров Украины принял решение о нормативах дивидендов для государственных компаний и банков: по итогам 2025 года в бюджет поступит почти 50 млрд грн. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Госкомпании и банки должны принести бюджету 50 млрд грн дивидендов за 2025 год
Энергетический сектор

Энергокомпании обеспечат значительную долю поступлений, однако часть их прибыли останется для реализации Планов устойчивости регионов — восстановление поврежденных объектов и защита критической инфраструктуры перед следующей зимой.

Компании энергетической сферы:

  • «Энергоатом» — 50% чистой прибыли (9,344 млрд грн)
  • «Укргидроэнерго» — 30% чистой прибыли (6,285 млрд грн)
  • «Нефтегаз Украины» — 30% чистой прибыли, принадлежащей государству (970 млн грн)
  • АО «Оператор ГТС Украины» — 50% чистой прибыли (4,218 млрд грн)
  • АО «Оператор рынка» — 75% чистой прибыли (30,5 млн грн)

Другие стратегические предприятия

Государственные предприятия других сфер направят госбюджету:

  • АО «Украинская оборонная промышленность» — 30% чистой прибыли (1,048 млрд грн)
  • АО «Укрэнергомашины» — 75% чистой прибыли из доли государства (1,733 млн грн)
  • ЧАО «Укрфинжилье» — 30% чистой прибыли (2,062 млрд грн)

Свириденко отметила, что решение по каждой компании принималось в консультациях с наблюдательными советами и руководством компаний — с учетом финансового состояния и потребностей в восстановлении.

Госбанки

Прибыль государственных банков определена как ключевой ресурс для финансирования социальных расходов и оборонного сектора:

  • Приватбанк направит в бюджет 20,4 млрд грн дивидендов (70% своей прибыли).
  • Ощадбанк перечислит 4,8 млрд. грн. (30% прибыли).

Приватбанк: рекордные показатели и наибольший вклад в бюджет

По данным Министерства финансов, Приватбанк завершил 2025 год с рекордным ростом финансовых показателей, укрепив статус крупнейшего налогоплательщика среди банков страны.

Ключевые результаты ПриватБанка за 2025 год:

  • Прибыль: прибыль до налогообложения составила 88 млрд грн, что на 6,9 млрд грн больше показателя 2024 года. В госбюджет будет перечислено около 59 млрд грн налога на прибыль.
  • Оздоровление активов: доля неработающих активов в общем портфеле снизилась с 59 до 10%. Уровень неработающих кредитов в портфеле, сформированном после национализации, составляет всего 3,3% — это самый низкий показатель среди госбанков.
  • Развитие кредитования: Кредитный портфель (нетто) вырос в 1,7 раза — до 156 млрд. грн. В частности, портфель крупного корпоративного бизнеса вырос в четыре раза (на 11,3 млрд. грн.).
  • Доверие клиентов: общий объем средств клиентов вырос до 731,6 млрд. грн., при этом средства физических лиц превысили 500 млрд. грн.
  • Социальная миссия: в 2025 году банк направил 246,2 млн. грн. на благотворительность, поддерживая медицинские учреждения, военных и общество.

Сбербанк: историческая прибыль и укрепление финансовой устойчивости

Сбербанк завершил 2025 год с рекордной в истории банка чистой прибылью в 16,1 млрд грн, что более чем вдвое превышает результат 2024 года.

Ключевые результаты Сбербанка за 2025 год:

  • Прибыль: прибыль до налогообложения составила более 19 млрд грн. Чистый процентный доход банка вырос на 28% — до 31,1 млрд. грн., а общий операционный доход на 25% — до 38,8 млрд. грн.
  • Драйверы роста: главным фактором стало расширение кредитования настоящего сектора экономики. Процентные доходы от кредитов увеличились на 23% и превысили 20 млрд. грн.
  • Развитие сегментов: банк показал двузначный рост по всем ключевым направлениям: розничный бизнес вырос до 26,7 млрд грн (+26%), микро-, малый и средний бизнес — до 30,2 млрд грн (+16%), а корпоративный бизнес — до 71,3 млрд грн (+12%).
  • Финансовая устойчивость: направление дивидендов в бюджет и работа с капиталом обеспечивают банку стабильное развитие и возможность дальнейшего расширения кредитной поддержки экономики.
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

kadaad1988
1 мая 2026, 11:52
И все эти , приносящие деньги в гос бюджет , падаль, пришедшая к власти после майдана 2014-го , хотят отдать в частные руки своих подельников!!!
