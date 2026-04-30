В апреле в госбюджет поступило более 400 миллиардов

Министерство финансов обнародовало оперативные данные по выполнению государственного бюджета в апреле 2026 года. Благодаря налоговым поступлениям и международной поддержке общий и специальный фонды пополнились на 407,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По оперативным данным, в апреле 2026 года в общий фонд поступило 301,5 млрд грн в виде налогов, сборов и других обязательных платежей.

Налоговые поступления

По итогам апреля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 93 млрд грн, в том числе:

35,4 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

30,0 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собранно 47,6 млрд, возмещено — 17,6 млрд грн);

15,5 млрд грн — акцизный налог;

5,7 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

4,7 млрд грн — рентная плата.

Таможенные платежи

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 73,8 млрд гривен.

Международная помощь

Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в апреле этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 55,1 млрд. гривен.

Социальные взносы и итоги

Кроме того, 61,1 млрд грн (по состоянию на 30 апреля) поступило в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.