Европарламент продвигает бюджет в 2 триллиона евро с поддержкой общественных организаций

Европейский Парламент предложил амбициозный долгосрочный бюджет в размере 2 триллионов евро . Кроме вопросов обороны и конкурентоспособности документ предусматривает возобновление финансирования для организаций гражданского общества, которые последние два года находились под политическим и финансовым давлением. Об этом сообщает Euobserver.

Бюджет на 2028−2034 годы

Семилетний бюджет включает широкий спектр направлений — от обороны и безопасности до повышения конкурентоспособности экономики. В то же время, он предусматривает поддержку программ, которые вызывают критику со стороны правоцентристских и ультраправых политических сил.

Речь идет, прежде всего, об инициативах, направленных на сокращение использования ископаемого топлива и развитие «зеленой» энергетики.

Споры вокруг экологических и медицинских программ

Среди оказавшихся под давлением программ — Life, которая финансирует проекты в сфере окружающей среды и климата.

Еврокомиссия предлагала интегрировать ее в более широкий фонд конкурентоспособности вместо сохранения как отдельной инициативы. Критики считают, что это может ослабить экологические амбиции ЕС.

Аналогичный подход предложен и для программы EU4Health, созданной после пандемии COVID-19.

Финансирование НПО под угрозой

Беспокойство вызвала перспектива сокращения операционных грантов для экологических неправительственных организаций (НПО) в рамках программы Life.

Впрочем, первую потерю финансирования испытала Европейская пациентская платформа (EPF) — объединение организаций пациентов в Европе, частично финансировавшееся через EU4Health.

Представительница EPF Солен Жуан заявила, что именно их организацию первой лишили структурного финансирования. По ее словам, в апреле прошлого года департамент еврокомиссара по здравоохранению Оливер Варгеи требовал изменить контракт и убрать деятельность, связанную с адвокацией.

Через два месяца Еврокомиссия прекратила выдачу грантов, в результате чего EPF потеряла семь сотрудников.

Политическое давление

Хотя организации в сфере здравоохранения обычно меньше подвержены политическому давлению, сокращение финансирования все же имеет политический подтекст, отмечают в EPF.

«Атаковать пациентов политически сложнее», — отметила Жуан, намекая на более жесткое отношение к климатическим неправительственным организациям.

Операционные гранты составляют всего 9 млн. евро в год в рамках программы EU4Health, общий бюджет которой изначально составлял 5,3 млрд евро, но впоследствии был сокращен до 4,4 млрд евро.

В настоящее время 13 стран ЕС требуют возобновления финансирования в программе на 2026 год. Также соответствующее письмо подписали 70 депутатов Европарламента.

Дебаты вокруг роли гражданского общества

В то же время в Европарламенте состоялись слушания, которые подвергли сомнению деятельность некоторых общественных организаций. В частности, дискуссии ведутся вокруг прозрачности финансирования климатических НПО.

Слушание возглавляет нидерландский депутат Дирк Готинк, заявивший, что Еврокомиссия якобы финансирует НПО, чтобы те лоббировали «зеленые» инициативы даже в рамках самого института.

Что дальше

Переговоры между Европарламентом и странами-членами обещают быть сложными, ведь вопрос финансирования гражданского общества стал частью более широкого политического противостояния по климатической политике, реформам и роли ЕС в поддержке НПО.