В ВСУ установили ротацию на передовой: не больше 2 месяцев

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский подписал приказ, радикально изменяющий подход к срокам пребывания военнослужащих, выполняющих задачи на передовой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

С его словами, в условиях доминирования дронов на поле боя изменилась сама логика ведения боевых действий. Значительно трансформировались понятия переднего края, тыла и глубины боевых порядков. Кроме того, усложнилась логистика и перемещение как на поле боя, так и от переднего края к тылу.

«С целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих, выполняющих задачи как на линии боевого столкновения, так и в глубине обороны, подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае», — отметил Сырский.

Ключевые сроки ротации

Согласно новому приказу, устанавливаются временные пределы для подразделений на передовой:

Срок пребывания на позициях: не больше 2 месяцев.

Срок проведения замены: ротация должна быть произведена в срок не позднее 1 месяца после истечения предельного срока пребывания на передовой.

Командиры обязаны планировать замены раньше времени, учитывая оперативную обстановку и имеющиеся ресурсы.

Социальные гарантии и обеспечение

Кроме сроков ротации документ определяет ряд обязательных требований для восстановления боеспособности:

Отдых и медицина: военные, возвращающиеся с боевых заданий, должны обязательно пройти медицинское освидетельствование и получить время на отдых.

Логистика на позициях: приказ требует своевременного и полного пополнения запасов боеприпасов и продовольствия для военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания на позициях.

Контроль

Сырский подчеркнул, что исполнение этого приказа будет находиться под его строгим контролем. За какие-либо нарушения установленных норм командиры будут нести неотвратимую ответственность согласно законодательству и уставам ВСУ.

«Своевременная ротация — это не только вопрос организации службы, это вопрос сохранения жизни наших воинов и устойчивости обороны», — подчеркнул главнокомандующий.