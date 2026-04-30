В США разблокировали $400 миллионов для Украины после задержек в Пентагоне

Министр обороны США Пит Гегсет в среду подтвердил, что $400 млн помощи для Украины были разблокированы. Решение было принято после того, как сенатор-республиканец Митч Макконнелл опубликовал острую колонку с критикой задержки финансирования. Об этом сообщает The Hill.

Детали разблокирования средств

Во время слушаний в ответ на вопрос конгрессвумен Сары Элфрет Гегсет отметил: «Министерство признает, что эти $400 млн были выделены на развитие европейского потенциала, и по состоянию на вчера они были освобождены».

Контроллер Пентагона Джулс Герст III уточнил статус этих денег:

Средства пока не находятся под контрактом, но они разблокированы для дальнейшего заключения договоров.

Срок появления вооружения непосредственно на поле боя будет зависеть от того, какие именно товары будут закуплены.

Пентагон планирует использовать эти средства, опираясь на советы командующих EUCOM (Европейского командования вооруженными силами США) для максимально эффективного применения.

Контекст

Задержка финансирования вызвала возмущение у Митча Макконнелла, который обвинил в умышленном торможении замминистра обороны по политике Элбриджа Колби. По словам сенатора, это не первый подобный случай: ранее Колби назвал помощь Украине и союзникам по НАТО в Балтии «расточительством» и пытался изъять эти статьи из бюджетного запроса на 2026 финансовый год.

Конгрессвумен Сара Элфрет во время слушаний подчеркнула стратегическую важность Украины.

«Украина сделала для нас на Ближнем Востоке, возможно больше, чем любой другой союзник… Они перехватывают иранские беспилотники, которые угрожают нам и силам партнеров», — отметила она.

О какой помощи идет речь

Финансирование было предусмотрено Законом о национальной обороне (NDAA) на 2026 финансовый год общим объемом $900 миллиардов. Документ предусматривает:

$400 млн для Украины в 2026 году.

Еще $400 млн в 2027 году из-за Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Эти средства должны пойти на оплату производства приоритетных видов вооружения американскими компаниями для нужд ВСУ.