$32 трлн ВВП: как выглядит экономическая карта Европы в 2026 году и где Украина

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
30 апреля 2026, 14:26 Читати українською

$32 трлн ВВП: как выглядит экономическая карта Европы в 2026 году и где Украина

Экономика Европы в 2026 году, по прогнозам, составит $32,3 трлн номинального ВВП (без учета инфляции). В то же время, значительная часть этого объема сосредоточена только во многих странах. Об этом пишет visualcapitalist со ссылкой на данные «Перспектив мировой экономики» Международного валютного фонда за апрель 2026 года.

Экономика Европы в 2026 году, по прогнозам, составит $32,3 трлн номинального ВВП (без учета инфляции).

Кто лидирует

Лидером остается Германия с прогнозируемым ВВП в $5,45 трлн. Далее следуют Великобритания — $4,27 трлн и Франция — $3,6 трлн. Итого эти три экономики генерируют более $13 трлн производства.

В шестерку крупнейших экономических стран Европы также входят Италия — $2,74 трлн, россия — $2,66 трлн и Испания — $2,09 трлн. В общей сложности шесть крупнейших стран обеспечены более $20 трлн европейского ВВП.


Экономическое ядро ​​Европы находится на западе континента. Германия, Франция и Великобритания сформировали свою силу благодаря ранней индустриализации, развитию промышленности, финансовому сектору и сфере услуг. Мощными остаются и страны Бенилюкса: Бельгия, Нидерланды и Люксембург имеют ВВП свыше $2,2 трлн.

Отдельную роль играют энергетические экономики. В случае России, чей ВВП оценивается примерно в $2,7 трлн, ключевыми источниками доходов остаются нефть и газ: углеводороды формируют более половины экспорта страны. Норвегия, с населением около 5 миллионов человек, имеет экономику почти на 600 миллиардов долларов именно благодаря значительным энергетическим ресурсам.

В то же время динамика роста смещается к югу Европы. Испания и Португалия растут быстрее многих крупных экономик континента. В 2026 году обе страны, по прогнозам, могут прибавить около 2% ВВП — скорее чем вдвое, чем Германия или Франция.

Этому способствуют восстановлению туризма после пандемии, большая энергетическая самодостаточность и более активные государственные инвестиции. Хотя Западная Европа доминирует по масштабу, Южная Европа становится одним из самых заметных центров экономического роста.

Где находится Украина

Украина имеет немного $225 млрд номинального ВВП и находится между Венгрией и Словакией. Без радикальных и часто больших перемен мы так и остались на задворках Европы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

lider2000
lider2000
30 апреля 2026, 16:12
А шо раша ето Европа?
