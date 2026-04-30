Почему Израиль закрывает глаза на торговлю краденым зерном из Украины

Между Украиной и Израилем вспыхнул дипломатический скандал из-за покупки краденого зерна с временно оккупированных территорий.В марте Киевзафиксировалсразунесколькослучаевпродажив Израиль зерна, которое Россия вывезлас временнооккупированныхтерриторийУкраины. 16 апреля в израильский порт Хайфа зашло судно«ABINSK» с партией украинской пшеницы.А на этой неделе в Израиль прибыло уже второе судно из рф — Panormitis.Расследованиеизраильскогоиздания Haaretzсвидетельствует, что такие поставки стали системными в последние годы.

Почему правительство Израиля не разрубит этот узел и не накажет агентов? Об этом пишет украинский ученый и предприниматель, соучредитель Учебно-научно-производственного комплекса «Силиконовая долина» и Харьковского IT-кластера Эдуард Рубин.

Идеальная схема без преступления

Средиземное море видела многое за тысячелетия своей истории: финикийских купцов, римские триеры, пиратские флотилии. Но в апреле 2026 года воды Леванта стали ареной совершенно нового, гибридного типа логистики. Логистики, в которой вместо черного флага используются поддельные фитосанитарные сертификаты, а Государство Израиль оказывается в заложниках у респектабельных морских агентов из кондиционированных офисов Хайфы.

Дипломатический шторм, разразившийся между Украиной и Израилем, вышел далеко за пределы привычного чиновничьего обмена нотами. Когда президент Владимир Зеленский открыто говорит о подготовке международных санкций, а посла Израиля Михаэля Бродского вызывают в украинский МИД для вручения жесткой ноты протеста, становится ясно: проблема достигла точки кипения. Киев больше не намерен закрывать глаза на то, как портовая инфраструктура Хайфы используется российским теневым флотом для легализации украинского зерна, вывезенного с оккупированных территорий. И самое драматичное в этой ситуации то, что израильское правительство оказалось втянутым в скандал не по своей воле, а из-за неуемных аппетитов частного сектора.

Как работает российская схема

Схема, выстроенная российской логистической машиной и местными дельцами, виртуозна в своем бюрократическом наглости. Вот как работает этот конвейер:

Зерно вывозится из оккупированных Мариуполя или Бердянска.

В открытом море происходит перевалка груза с судна на судно (операция STS — SHIP-TO-SHIP).

Транспондеры автоматической идентификационной системы (AIS) отключаются, стирая реальный маршрут.

Судно — будь то зафиксированные разведкой балкеры ABINSK или PANORMITIS — появляется на радарах с идеальной легендой о погрузке в легитимном российском порту.

И вот здесь на сцену выходит коммерческий интерес M. DIZENGOFF & CO. (1952). Будучи 100-процентной дочерней структурой судоходного гиганта ZIM, агентство прекрасно понимает, откуда дует ветер, но предпочитает смотреть исключительно в коносаменты и справки. Бумага выдержит все, особенно если на ней стоит официальная печать российского надзорного органа. Агентство берет эти формально чистые фитосанитарные сертификаты и заявляет портовым властям: С ЮРИДИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ К ГРУЗУ НЕТ. Бизнес умывает руки.

За этой документальной безупречностью стоят безымянные израильские импортеры, которые скупают зерно с колоссальным дисконтом. Для них маржа не пахнет войной. Не задает лишних вопросов и консорциум ADANI-GADOT, приватизировавший порт Хайфы: для коммерческого оператора главное — стабильный грузооборот. Бизнес делает деньги, а расхлебывать геополитические последствия приходится государству.

Геополитическая ловушка

Главный вопрос этого кризиса — почему правительство Израиля не развяжет этот узел и не накажет агентов? Ответ кроется в том, как ловко коммерсанты спрятались за щитом национальной безопасности. Государство не поощряет контрабанду, оно отчаянно пытается не дать перерезать свою собственную логистическую кровеносную систему.

Чтобы понять суть ловушки, нужно взглянуть на глобальный рынок. Немецкий судоходный гигант HAPAG-LLOYD подписал историческое соглашение о приобретении 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ глобального бизнеса ZIM за $4,2 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца этого года.

Что означает эта мегасделка для Иерусалима? Глобальный флот переходит к немцам. В стране остается лишь локальный бизнес — так называемый НОВЫЙ ZIM, в который структурно входит и скандально известный ДИЗЕНГОФФ. Этот обломок логистической империи переходит под контроль фонда FIMI Ишая Давиди. И здесь кроется ключевой фактор: Государство Израиль имеет ЗОЛОТУЮ АКЦИЮ в структурах ZIM.

В условиях тяжелой войны на Ближнем Востоке и негласного тихого эмбарго со стороны целого ряда европейских стран, именно этот НОВЫЙ ZIM обеспечивает бесперебойное снабжение ЦАХАЛа. Это вопрос физического выживания страны, и руководство агентства это прекрасно осознает.

Возникает ситуация идеального шантажа: в правительственных кабинетах понимают, что любой жесткий административный удар по ДИЗЕНГОФФУ за работу с токсичным зерном может запустить цепную реакцию и разрушить структуру НОВОГО ZIM. Наказать нечистоплотных коммерсантов сейчас — значит рисковать дестабилизацией снабжения собственной армии. Бизнес буквально взял государство в заложники. Отсюда вытекает вынужденная, почти мучительная осторожность Министерства иностранных дел. Министр Гидеон Саар вынужден раз за разом требовать от Украины ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ не потому, что он сочувствует контрабандистам, а потому, что его ведомство связано по рукам и ногам. Любое резкое движение может обрушить хрупкую логистику страны.

Российские ракеты и цена алчности

Второй фактор, парализующий волю правительства — геополитический. Местные дельцы, обслуживающие грузы из РФ, заставляют Иерусалим ходить по минному полю, заложенному Кремлем. Исторически Россия ВСЕГДА ШАНТАЖИРОВАЛА ИЗРАИЛЬ угрозой усиления давления через враждебные арабские страны и Иран. Этот механизм государственного рэкета безотказно работает до сих пор, пока Москва сохраняет влияние на террористические прокси-организации в регионе. Правительство осознает кристально ясно: жесткий арест российского зерновоза в Хайфе спровоцирует Кремль на асимметричный ответ — например, на форсированную передачу Тегерану передовых систем ПВО.

Таким образом, жадность нескольких импортеров буквально ставит под угрозу жизни миллионов израильтян. То, что для бизнеса выглядит как блестящая возможность заработать на дисконте и отсидеться за идеальными бумагами, для Израиля оборачивается дипломатическим цунами.

Украина переходит к жестким мерам, угрожая вторичными санкциями. Ситуацию уже взял под микроскоп Брюссель.

Правительство в Иерусалиме оказалось в классическом цугцванге — ситуации, где любой ход ведет к ухудшению позиции. Пытаясь защитить жизненно важную для армии компанию, государство вынуждено закрывать глаза на моральную нечистоплотность коммерсантов. И пока портовые дельцы подсчитывают прибыль от отмытого сырья, расплачиваться за их цинизм приходится репутацией всего Государства Израиль.