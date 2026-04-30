В каких странах бензин подорожал более чем вдвое (инфографика)

Цены на бензин растут во всем мире, но в некоторых странах этот рост был чрезвычайным. В наиболее пострадавших странах расходы на топливо выросли более чем вдвое всего за несколько недель, что подчеркивает, насколько остро энергетические рынки могут реагировать на геополитические потрясения. О том, как изменились цены на бензин в 128 странах между 23 февраля и 13 апреля 2026, после вспышки конфликта в Иране показал Visualcapitalist.

Где больше всего выросли цены

Наиболее резкий рост наблюдается в нескольких регионах, в частности, в Юго-Восточной Азии, где зависимость от импортного топлива усилила влияние. Если перебои сохранятся, это ценовое давление может продолжаться, особенно в регионах, наиболее зависящих от импортного топлива.

В нижеперечисленных странах наблюдался стремительный рост цен на бензин с конца февраля, причем в нескольких из них наблюдался быстрый двузначный, а иногда даже трехзначный рост.

На Юго-Восточную Азию приходится половина из 10 самых больших ростов цен на бензин. Мьянма лидирует в мире с потрясающим ростом на 101%, за ней следуют Филиппины и Малайзия.

Несколько стран Юго-Восточной Азии демонстрируют рост более 40%, что ставит регион в центр мирового роста цен.

Уязвимость этого региона тесно связана с его зависимостью от импорта протекающей через Ормузский пролив нефти — одно из важнейших узких мест в мире. Сбои могут быстро распространиться на азиатские рынки.

Проблему усугубляет то, что многим экономикам Юго-Восточной Азии не хватает внутренних энергетических буферов, что делает их особенно чувствительными к волатильности цен и рискам, связанным с судоходством.

Рост расходов в Африке

Хотя Юго-Восточная Азия доминирует в рейтинге, в ряде африканских стран, включая Зимбабве, Танзанию и Малави, также наблюдается рост цен на топливо более чем на 30%.

Для этих экономик более высокие цены на бензин напрямую приводят к росту транспортных расходов и расходов на проживание. В регионах, где доходы ниже, а импорт энергоносителей важен, эти всплески могут быстро создать нагрузку как для домохозяйств, так и для бизнеса.

В частности, южная и восточная Африка сталкиваются с двойной проблемой: ростом цен на топливо и ограниченной инфраструктурой для смягчения перебоев в снабжении.

Энергетический шок распространяется на продовольственные системы

Воздействие роста цен на бензин распространяется далеко за пределы заправки. Энергия является ключевым ресурсом в производстве удобрений, а более высокие цены на нефть и газ уже приводят к росту цен на удобрения.

Это создает прямой шок затрат в мировом сельском хозяйстве, повышая производственные затраты и увеличивая вероятность роста цен на продукты питания в ближайшие месяцы, особенно в экономиках, зависимых от импорта.