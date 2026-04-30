Изменит ли НБУ учетную ставку: что ожидают банкиры

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 апреля 2026, 9:10 Читати українською

Изменит ли НБУ учетную ставку: что ожидают банкиры

Усиление инфляционного давления и мировые энергетические риски подкрепляют ожидания сохранения Национальным банком Украины (НБУ) жесткой денежно-кредитной политики, считают банки, опрошенные агентством «Интерфакс-Украина».

Ожидания банкиров

Большинство респондентов ожидает, что на заседании в четверг Нацбанк сохранит учетную ставку на уровне 15% годовых, тогда как один из них допускает ее повышение до 15,5−16%.

«С начала марта в Украине заметно усилилось инфляционное давление, прежде всего из-за существенного подорожания топлива», — сообщил агентству директор департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев.

Он считает базовым сценарием повышение учетной ставки до 15,5−16% на ближайшем заседании НБУ, а в случае приближения инфляционного давления к верхней границе ожиданий — решение в пользу 16%.

В марте, по оценкам представителя банка, бензин А-95 подорожал примерно на 14%, а дизельное топливо — более чем на 36%. Такая динамика чувствительна для экономики, поскольку стоимость топлива быстро переносится в цены на логистику, производство, услуги и продовольственные товары.

«Повышение учетной ставки в такой ситуации будет выполнять сразу несколько функций: должно помочь притормозить инфляционное давление, станет дополнительным предохранителем от чрезмерного давления на гривну и усилит привлекательность гривневых инструментов сбережения», — добавил он.

Сценарий неизменной ставки респонденты объясняют тем, что влияние геополитической ситуации и мировых энергетических рисков на инфляцию еще требует дополнительной оценки.

«Текущая геополитическая ситуация, динамика мировых энергетических рисков, а также первая реакция внутренних рынков на повышение мировых цен на энергоносители указывают на то, что период оценки и анализа возможных рисков и их влияния на инфляционную среду еще не завершился», — сообщил директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицин.

По его мнению, при условии сохранения геополитической напряженности ставка может оставаться неизменной почти до конца года для контроля проинфляционных рисков.

ОТП Банк также не ожидает изменения учетной ставки, поскольку текущая ситуация еще не достаточно стабильна для такого решения, сообщила начальник управления управленческого учета и бизнес-анализа банка Инна Провотар.

«Ситуация должна стабилизироваться настолько, чтобы изменения учетной ставки становились стимулом для развития экономической активности. Сейчас это может еще больше расшатать инфляцию», — отметила она.

В Радабанке ожидают сохранения учетной ставки, поскольку из-за неопределенности в отношении Ормузского пролива нефтяной фактор остается главным риском для инфляции и ставок, отметил начальник департамента по работе на международных рынках и денежном обращении Сергей Гнездилов.

Что касается обновления макропрогноза центробанка на 2026 год, респонденты ожидают пересмотра прежде всего инфляционных оценок и прогнозной траектории учетной ставки.

Замотаев отметил, что в марте инфляция составила 1,7% в месячном и 7,9% в годовом измерении, а по итогам апреля может достичь 1,5−2% и 8,8−9,3% соответственно. Он считает, что регулятор может заложить более высокие инфляционные ожидания и более длительный период жесткой монетарной политики.

Печерицин ожидает, что инфляция к концу года может быть ближе к 10%, чем предполагалось ранее. По его мнению, при таком сценарии НБУ может пересмотреть прогноз учетной ставки и дольше воздерживаться от смягчения денежно-кредитной политики.

Учетная ставка

Нацбанк 29 января этого года снизил учетную ставку на 0,5 п.п. — с 15,5% до 15% годовых, после чего на следующем заседании 19 марта сохранил ее на этом уровне.

В январском макропрогнозе регулятор ожидал замедления инфляции до 7,5% по итогам 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Юрій Гродецький и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами