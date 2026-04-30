Изменит ли НБУ учетную ставку: что ожидают банкиры

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Ожидания банкиров

Большинство респондентов ожидает, что на заседании в четверг Нацбанк сохранит учетную ставку на уровне 15% годовых, тогда как один из них допускает ее повышение до 15,5−16%.

«С начала марта в Украине заметно усилилось инфляционное давление, прежде всего из-за существенного подорожания топлива», — сообщил агентству директор департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев.

Он считает базовым сценарием повышение учетной ставки до 15,5−16% на ближайшем заседании НБУ, а в случае приближения инфляционного давления к верхней границе ожиданий — решение в пользу 16%.

В марте, по оценкам представителя банка, бензин А-95 подорожал примерно на 14%, а дизельное топливо — более чем на 36%. Такая динамика чувствительна для экономики, поскольку стоимость топлива быстро переносится в цены на логистику, производство, услуги и продовольственные товары.

«Повышение учетной ставки в такой ситуации будет выполнять сразу несколько функций: должно помочь притормозить инфляционное давление, станет дополнительным предохранителем от чрезмерного давления на гривну и усилит привлекательность гривневых инструментов сбережения», — добавил он.

Сценарий неизменной ставки респонденты объясняют тем, что влияние геополитической ситуации и мировых энергетических рисков на инфляцию еще требует дополнительной оценки.

«Текущая геополитическая ситуация, динамика мировых энергетических рисков, а также первая реакция внутренних рынков на повышение мировых цен на энергоносители указывают на то, что период оценки и анализа возможных рисков и их влияния на инфляционную среду еще не завершился», — сообщил директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицин.

По его мнению, при условии сохранения геополитической напряженности ставка может оставаться неизменной почти до конца года для контроля проинфляционных рисков.

ОТП Банк также не ожидает изменения учетной ставки, поскольку текущая ситуация еще не достаточно стабильна для такого решения, сообщила начальник управления управленческого учета и бизнес-анализа банка Инна Провотар.

«Ситуация должна стабилизироваться настолько, чтобы изменения учетной ставки становились стимулом для развития экономической активности. Сейчас это может еще больше расшатать инфляцию», — отметила она.

В Радабанке ожидают сохранения учетной ставки, поскольку из-за неопределенности в отношении Ормузского пролива нефтяной фактор остается главным риском для инфляции и ставок, отметил начальник департамента по работе на международных рынках и денежном обращении Сергей Гнездилов.

Что касается обновления макропрогноза центробанка на 2026 год, респонденты ожидают пересмотра прежде всего инфляционных оценок и прогнозной траектории учетной ставки.

Замотаев отметил, что в марте инфляция составила 1,7% в месячном и 7,9% в годовом измерении, а по итогам апреля может достичь 1,5−2% и 8,8−9,3% соответственно. Он считает, что регулятор может заложить более высокие инфляционные ожидания и более длительный период жесткой монетарной политики.

Печерицин ожидает, что инфляция к концу года может быть ближе к 10%, чем предполагалось ранее. По его мнению, при таком сценарии НБУ может пересмотреть прогноз учетной ставки и дольше воздерживаться от смягчения денежно-кредитной политики.

Учетная ставка

Нацбанк 29 января этого года снизил учетную ставку на 0,5 п.п. — с 15,5% до 15% годовых, после чего на следующем заседании 19 марта сохранил ее на этом уровне.

В январском макропрогнозе регулятор ожидал замедления инфляции до 7,5% по итогам 2026 года.