В Системе BankID НБУ с 24 июня 2026 года возобновляются тарифы на услуги, предоставляемые Национальным банком ее абонентам, в частности, за их подключение к системе и обработку ею успешных идентификаций пользователей, говорится в сообщении регулятора.
НБУ возобновляет тарифы на услуги в системе BankID
Почему восстановили?
Восстановление тарифов осуществляется с целью обеспечения возможностей для эффективного развития системы и возмещения расходов на ее сопровождение.
Тарифы устанавливаются только для коммерческих абонентов — банков и других юридических лиц, предоставляющих коммерческие услуги, и не относятся к пользователям системы — физическим лицам.
Национальный банк оставляет бесплатными услуги для абонентов, использующих Систему BankID НБУ для предоставления пользователям исключительно некоммерческих услуг (услуги, предоставляемые государственными учреждениями, учебными заведениями публичного права, общественными организациями
Обновленные тарифы
Так, для коммерческих абонентов вводятся обновленные тарифы на услуги Национального банка (тарифы указаны без учета НДС, услуги подлежат налогообложению НДС):
- Подключение коммерческого абонента к системе:
- абонента-идентификатора — 18000 грн;
- абонента — предоставлятеля услуг / абонента — предоставлятеля услуг со специальным статусом — 14 000 грн;
- Подключение к системе дополнительного абонентского узла — 10000 грн;
- Подключение к системе дополнительного портала услуг — 10000 грн;
- Обработка системой каждого успешного подтверждения электронной дистанционной идентификации между коммерческими абонентами (плательщиками за этой услугой является коммерческий абонент — поставщик услуг и абонент-идентификатор) — 0,25 грн.
