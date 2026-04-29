Срок подачи заявок на выплаты 3000 гривен для детей ВПЛ, независимо от уровня совокупного дохода их родителей, продлен до 1 июня 2026 года. Об этом написал Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.
Гетманцев: срок подачи заявок на выплаты 3000 гривен для детей ВПЛ продлен
Выплаты детям
По словам Гетманцева, чтобы каждый успел подготовить документы и оформить помощь, срок подачи заявок продлен до 1 июня 2026 года.
Начисление выплат для детей, как и планировалось, будет производиться ретроспективно — с 1 февраля 2026 года, но при условии, что заявление будет подано в новый срок до начала июня.
Источник: Минфин
