Гетманцев: срок подачи заявок на выплаты 3000 гривен для детей ВПЛ продлен

Срок подачи заявок на выплаты 3000 гривен для детей ВПЛ, независимо от уровня совокупного дохода их родителей, продлен до 1 июня 2026 года. Об этом написал Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

Выплаты детям

По словам Гетманцева, чтобы каждый успел подготовить документы и оформить помощь, срок подачи заявок продлен до 1 июня 2026 года.

Начисление выплат для детей, как и планировалось, будет производиться ретроспективно — с 1 февраля 2026 года, но при условии, что заявление будет подано в новый срок до начала июня.