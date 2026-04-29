Курс на среду: доллар дешевеет в обменниках, евро в банках

В среду, 29 апреля, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке потерял 5 копеек, а в продаже подорожал на 5 копеек.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах потерял 5 копеек в покупке и 2 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,80−44,29 грн. Евро покупают за 51,25 грн, а продают за 51,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,85−43,95, евро — 51,50−51,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,09−44,12 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,59−51,61 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту