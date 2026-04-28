К закрытию межбанка во вторник, 28 апреля, курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и продаже, евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
Открытие 28 апреля
Закрытие 28 апреля
Изменения
44,08/44,11
44,09/44,12
1/1
51,53/51,56
51,58/51,60
5/4
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,80−44,29 грн. Евро покупают за 51,30 грн, а продают за 51,90 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,90−43,97, евро — 51,50−51,70 грн.
Источник: Минфин
Комментарии - 2