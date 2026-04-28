Окончательный прессрелиз, Buidl | OKX, BR, SCB

OKX принимает токенизированный краткосрочный казначейский фонд США BUIDL от BlackRock как доходный залог для торговли

Standard Chartered предлагает комплексное и надежное кастодиальное решение, первую в истории внебиржевую токенизированную систему токенизированного залога с обеспечением у G-SIB

Инициатива масштабирует полезность токенизированных активов реального мира (RWA) и участвует в деятельности рынка в более широком кругу участников

ДУБАЙ, 28 апреля 2026 г. — OKX, ведущая мировая финтех-компания и платформа для криптотрейдинга, сегодня объявила о запуске общей системы с BlackRock и Standard Chartered для интеграции токенизированного краткосрочного казначейского фонда BUIDL компании BlackRock в рабочие процессы обеспечения. (G-SIB) выступил хранителем в таком соглашении. Эта система позволяет клиентам OKX держать обеспечение на условиях регулируемого внебиржевого хранения, одновременно торгуя на одной и той же интегрированной площадке.

Благодаря этой общей системе VIP-клиенты и институциональные клиенты OKX могут размещать BUIDL как обеспечение, хранящееся вне биржи на условиях регулируемого хранения в Standard Chartered, одновременно торгуя беспрепятственно на платформе OKX Middle East, устраняющей необходимость перемещения активов между площадками. Кроме того, BUIDL можно депонировать и торговать на бирже, а также использовать в качестве высокодоходного обеспечения для маржинальной торговли.

Объединяя BUIDL от BlackRock (токенизированный проектом Securitize, который предложил объединить бизнес с Cantor Equity Partners II, Inc. (Nasdaq: CEPT)) и регулируемое хранение от Standard Chartered как G-SIB, а также институциональную инфраструктуру выполнения и маржинального обеспечения OKX происходят в пределах единой скоординированной экосистемы, являющейся ключевым шагом к встраиванию токенизации в инфраструктуру глобального рынка.

Эта структура также обеспечивает:

Капитал в действии: возможность использовать BUIDL в качестве обеспечения превращает неиспользованную маржу в актив, генерирующий доход.

Универсальное обеспечение: OKX расширяет полезность активов реального мира, устанавливая BUIDL в качестве обеспечения на всей платформе.

Высшая защита: благодаря защите BUIDL, предоставляемой Standard Chartered, клиенты OKX получают торговое обеспечение, отделенное от активов OKX, сохраняя при этом возможность торговать на OKX без передачи полномочий по ответственному хранению, предоставляющему клиентам стандартную биржевую защиту.

Эта структура, которая предусматривает участие крупнейшего в мире управляющего активами, глобального банка первого уровня и ведущей биржи цифровых активов, устанавливает новую систему полезности криптовалютной экосистемы. Она объединяет безопасность традиционных финансов (TradFi) с гибкостью цифровых рынков, встраивая токенизацию RWA в основу инфраструктуры глобального рынка.

«BUIDL было разработано, чтобы связать токенизации с краткосрочными позициями в казначейских инструментах, позволяя квалифицированным инвесторам получать доход в долларах США на базе блокчейна», — сказала Самара Коэн, руководитель отдела развития глобального рынка в BlackRock. «[Сотрудничество] с OKX и Standard Chartered позволяет квалифицированным инвесторам открывать новые возможности в использовании обеспечения.»

«Это [сотрудничество] подчеркивает потенциал токенизации активов реального мира (RWA) в больших масштабах. Предоставляя учреждениям возможность разворачивать BUIDL в качестве ончейн-обеспечения на глобальной платформе OKX, мы повышаем эффективность использования капитала, демонстрируя, как традиционные финансовые инструменты могут беспрепятственно работать на цифровых рынках», — сказал управляющий партнер OKX Global Гайдер Рафик. «Токенизация состоит в том, чтобы сделать существующие рынки более быстрыми, прозрачными и доступными».

«Наша роль как ответственного хранителя в этой инициативе отражает наше обязательство предоставлять клиентам надежные и инновационные решения по мере развития финансовой экосистемы», — сказала Маргарет Харвуд-Джонс, глобальный руководитель отдела финансовых услуг и ценных бумаг Standard Chartered. «Предоставляя услуги безопасного хранения BUIDL для этого случая использования обеспечения, мы помогаем гарантировать клиентам доступ к возможностям цифровых активов с высокими стандартами защиты и соблюдения нормативных требований. Это [сотрудничество] показывает, как традиционные финансовые учреждения и инфраструктура цифрового рынка могут в сотрудничестве обеспечить безопасность и эффективность токенизированных активов для глобальных инвесторов».

Запуск производится после тщательного институционального тестирования и интеграции. BUIDL от BlackRock выпускается на публичном блокчейне и инвестирует в наличные деньги, казначейские векселя США и соглашения об обратном выкупе, а сумма дохода распределяется ончейн. Его интеграция в систему обеспечения OKX демонстрирует, что токенизированные RWA могут работать в большом масштабе в рамках существующих институциональных рабочих процессов по торговле, маржинальному обеспечению и управлению ликвидностью.

