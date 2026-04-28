28 апреля 2026, 16:46 Читати українською

Почти полмиллиона пользователей используют AI-инфраструктуру для трейдинга Bitget — отчет Messari

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), представила ключевые выводы нового отчета Messari Pulse, в котором зафиксировано раннее внедрение AI-инструментов в рамках торговой инфраструктуры платформы, обслуживающей 125 миллионов пользователей по всему миру.

Согласно отчету, AI-архитектура Bitget состоит из четырех основных уровней: GetAgent для разговорного анализа рынка, GetClaw для автономного исполнения сделок, Agent Hub для доступа разработчиков к функциям биржи и Gracy AI — интерфейса стратегических рекомендаций, основанного на публичной рыночной позиции CEO Bitget Грейси Чен. В совокупности эти решения охватывают анализ, исполнение, инфраструктуру и взаимодействие с пользователем внутри платформы.

По данным Bitget, приведенным в отчете, Gracy AI привлек более 460 000 пользователей и сгенерировал свыше 2,6 млн ответов всего за первые 11 дней после запуска в феврале, достигнув более 390 млн показов за тот же период. GetAgent также превысил отметку в 450 000 зарегистрированных пользователей с момента запуска. Его фаза доступа по приглашениям (июль-август 2025 года) обеспечила более 100 млн показов и сформировала лист ожидания свыше 25 000 пользователей.

Отчет также выделяет Agent Hub как инфраструктурный слой, соединяющий AI-системы напрямую с функциями биржи. Запущенный в феврале 2026 года, он поддерживает MCP Server, Skills, REST и WebSocket API, а также интерфейс командной строки. В отчёте отмечается, что Bitget — единственная биржа, предлагающая все эти компоненты одновременно. Платформа уже расширена до пяти аналитических AI-навыков и более чем 15 интегрированных инструментов данных, включая макроанализ, выявление технических сигналов, мониторинг настроений, рыночную аналитику и агрегацию новостей.

GetClaw — уровень автономного исполнения — работает в ограниченной архитектуре, ориентированной на контроль рисков для розничных пользователей. Сделки выполняются через отдельные субсчета, изолированные от пользовательских активов, а sandbox-среды и лимиты капитала определяют рамки работы агента. На данный момент продукт доступен в Telegram, с планами расширения на Discord, WhatsApp и интеграцией в приложение Bitget.

«Наша цель — дать миллиардам людей возможность торговать на уровне профессионалов Уолл-стрит», — отметила Грейси Чен, CEO Bitget. «AI становится неотъемлемой частью современной торговой инфраструктуры. Раннее внедрение наших AI-решений показывает, что пользователи всё чаще ожидают объединения анализа, исполнения и стратегии в рамках одной платформы».

Полный отчет Messari Pulse доступен на сайте messari.io.

Источник: Минфин
