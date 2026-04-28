Непубличная оценка ИИ-стартапа Anthropic достигла $1 миллиарда

Ожидаемая рыночная стоимость компании Anthropic, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, достигла беспрецедентной отметки в преддверии вероятного выхода компании на фондовый рынок. Стремительная динамика зафиксирована благодаря торговле специализированными цифровыми активами на блокчейн-площадках. Об этом сообщает аналитик Адам Кобейсси 28 апреля.

Рекордный рост капитализации

По данным торговли инструментами перед первичным размещением акций (pre-IPO), стоимость компании подскочила на 733% по сравнению с октябрем 2025 года, когда этот финансовый показатель составлял всего 120 миллиардов долларов.

Спекулятивное ценообразование формируется за счет активов, свободно торгуемых в блокчейне на базе платформы Jupiter. Каждый такой цифровой инструмент обеспечен в соотношении 1:1 реальной экономической долей через SPV — компанию специального назначения, юридически созданную исключительно для владения этими долями. Благодаря такому механизму крипторынок служит ориентиром в реальном времени для определения потенциальной стоимости разработчика перед его дебютом на классической фондовой бирже.

Элитный клуб триллионеров

Anthropic стала всего лишь третьей частной компанией в мире, ожидаемая оценка которой достигла 1 триллиона долларов. Разработчик присоединился к другой ИИ-лаборатории OpenAI и аэрокосмической корпорации SpaceX. Согласно имеющимся данным, последняя в настоящее время готовится к собственному масштабному выходу на биржу, стремясь получить оценку в 1,7 триллиона долларов.

Совокупная рыночная капитализация только этих трех компаний составляет 3,7 триллиона долларов. По итогам анализа этих данных эксперт отмечает, что финансовый мир стоит на пороге исторической волны первичных публичных размещений акций (IPO).