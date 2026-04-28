НБУ определил курсы валют на среду, 28 апреля. Обе валюты подешевели. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Официальный курс валют НБУ на среду: доллар, евро
Курс доллара
На среду НБУ установил следующий курс доллара: 44,07 грн. Это на 2 копейки меньше, чем во вторник (44,09).
Курс евро
В то же время курс евро на среду был установлен на отметке 51,50 грн, что на 26 копеек меньше, чем во вторник (51,76).
Источник: Минфин
