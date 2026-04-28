Модель OnlyFans из Одессы отбилась в суде от налоговых начислений на 8 млн грн

Адвокаты Василий Кисиль и Партнеры успешно защитили модель OnlyFans в налоговом споре на сумму около 8 млн грн. Об этом говорится в сообщении компании.

Пятый апелляционный административный суд поддержал позицию адвокатов фирмы и отменил налоговые уведомления-решения, вынесенные по результатам документальной внеплановой невыездной проверки доходов модели из Одессы.

Налоговый орган опирался на информацию из Великобритании о якобы полученных ею доходах от OnlyFans за 2021−2022 годы в размере более 1 млн долларов США, но суд признал эти данные недостаточными без конкретизации транзакций, доказательств связи с истцом и отсутствия первичных документов.

Дело показательно для практики налогообложения доходов с цифровых платформ и подчеркивает важность соблюдения налоговыми органами стандартов доказывания.