FIFA согласилась увеличить призовые ЧМ-2026 после обеспокоенности стран по поводу расходов

Международная федерация футбола (FIFA) принципиально согласилась пересмотреть объемы призовых выплат за участие в Чемпионате мира 2026 года. Детали обновленного финансового плана будут утверждены на заседании Совета FIFA в Ванкувере уже на этой неделе. Об этом сообщает The Guardian.

Почему возникла потребность в изменениях?

Мировая руководящая футбольная организация отреагировала на беспокойство нескольких национальных ассоциаций по поводу высоких расходов на путешествия, организацию и налоги, особенно в США этим летом. Из-за этого некоторые сборные рискуют понести финансовые потери даже в случае успешного выступления на турнире.

В декабре FIFA объявила рекордный призовой фонд ЧМ в размере $727 млн. Каждая из 48 команд-участниц получает минимум $10,5 млн, а победитель — $50 млн. После последних обсуждений с рядом футбольных федераций сумму планируют дополнительно увеличить.

Кроме того, вырастет и финансирование развития футбола, которое получают все 211 членов FIFA. В рамках четырехлетнего цикла планировалось распределить $2,7 млрд, и эта сумма также будет пересмотрена в сторону увеличения.

Каждая национальная ассоциация должна была получать гарантированные $5 млн, а шесть конфедераций — по $60 млн на развитие футбола в регионах, однако эти выплаты также возрастут.

«В преддверии заседания Совета FIFA в Ванкувере 28 апреля 2026 года FIFA подтверждает, что ведет переговоры с ассоциациями по всему миру по увеличению доступных доходов», — заявил представитель организации.

«Это включает предложенное повышение финансовых взносов для всех команд, квалифицировавшихся на ЧМ-2026, а также увеличение финансирования развития для всех 211 ассоциаций-членов», — добавили в заявлении.

«Чемпионат мира 2026 года станет прорывным с точки зрения финансового вклада в мировое футбольное сообщество, и FIFA гордится тем, что имеет сильнейшую финансовую позицию в истории, чтобы поддерживать развитие игры через программу FIFA Forward. После завершения переговоров будут предоставлены дополнительные детали».

FIFA прогнозирует доходы на уровне 13 млрд долларов в четырехлетнем цикле, который завершается чемпионатом мира этого года. Из них около 9 млрд. обеспечит сам турнир. По данным источников, сильная финансовая позиция позволила организации увеличить призовые и выплаты за участие.

В годовом отчете за 2025 год FIFA отметила, что 11,67 млрд долларов доходов будет перераспределен «для развития мирового футбола» — это на 20% больше, чем в предыдущем цикле. Теперь эта сумма еще вырастет.

Многие ведущие европейские федерации, в том числе Английская футбольная ассоциация, обращались к FIFA с просьбой увеличить призовой фонд из-за риска финансовых потерь на турнире.

По начальной схеме выплат бонусы за спортивные результаты растут постепенно: дополнительно $2 млн за выход в топ-32, еще $4 млн — за 1/8 финала и $8 млн — за четвертьфинал. Наибольшие скачки предусмотрены для полуфиналистов и финалистов.

Поэтому часть европейских федераций заявляла, что без выхода в полуфинал они могут быть в убытке, и просила УЕФА вмешаться. Источники, вовлеченные в переговоры, отмечают, что FIFA положительно отреагировала на эти замечания.

Налоговое бремя

Одной из ключевых проблем стала невозможность FIFA договориться о налоговых льготах для сборных в США, как это делалось на предыдущих турнирах. Теперь национальные ассоциации вынуждены платить существенно отличающиеся федеральные и местные налоги:

  • Во Флориде (Майами, где состоится семь матчей) государственный налог отсутствует.
  • В Нью-Джерси (где пройдет финал) он составляет 10,75%.
  • В Калифорнии (Лос-Анджелес, Сан-Франциско) налог составляет 13,3%.
Роман Мирончук
