В Израиле одобрили привязанный к шекелю стейблкоин

Управление по рынку капитала, страхованию и сбережениям Израиля одобрило запуск стейблкоина Bits of Gold Shekel (BILS), курс которой привязан к израильскому шекелю. Эмитентом выступит местная криптовалютная биржа Bits of Gold.

Что известно

Одобрение последовало после двухлетней пилотной апробации токена на блокчейне Solana. Согласно заявлению регулятора, стейблкоин будет обеспечен резервами, хранящимися на специально выделенных и обособленных счетах.

Регулятор будет устанавливать условия хранения стейблкоинов, порядок досрочного снятия токенов пользователями и форму отчетности эмитента о деятельности.

«BILS позволит осуществлять платежи в режиме реального времени, проводить торги в блокчейне и разрабатывать программируемые финансовые приложения на основе регулируемой национальной валюты», — прокомментировал запуск токена генеральный директор Bits of Gold Юваль Руах.

На сегодняшний день BILS — единственный одобренный регуляторами стейблкоин, привязанный к израильскому шекелю.

Ранее появлялась информация о тестировании привязанного к шекелю стабильного токена американской компанией Fireblocks, но дальнейшего подтверждения развития проекта нет.

Параллельно с Bits of Gold Банк Израиля тестирует цифровой шекель. В Израиле действуют строгие правила регулирования криптовалют.

Работать с ними могут только лицензированные компании, получить разрешение на работу может ограниченное число юрлиц, а на биржи распространяется закон о запрете отмывания денег.

Криптовалюты в стране не являются законным средством платежа, но операции с ними облагаются налогами.

Напомним

В декабре Банк Израиля объявил, что намерен ужесточить требования к эмитентам стейблкоинов. В частности, они будут обязаны сформировать и поддерживать резервы, обеспечивающие полное покрытие всего объема эмиссии стейблкоинов высоколиквидными активами, например, государственными облигациями или банковскими депозитами.