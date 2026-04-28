28 апреля 2026, 14:23 Читати українською

В Израиле одобрили привязанный к шекелю стейблкоин

Управление по рынку капитала, страхованию и сбережениям Израиля одобрило запуск стейблкоина Bits of Gold Shekel (BILS), курс которой привязан к израильскому шекелю. Эмитентом выступит местная криптовалютная биржа Bits of Gold.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Одобрение последовало после двухлетней пилотной апробации токена на блокчейне Solana. Согласно заявлению регулятора, стейблкоин будет обеспечен резервами, хранящимися на специально выделенных и обособленных счетах.

Регулятор будет устанавливать условия хранения стейблкоинов, порядок досрочного снятия токенов пользователями и форму отчетности эмитента о деятельности.

«BILS позволит осуществлять платежи в режиме реального времени, проводить торги в блокчейне и разрабатывать программируемые финансовые приложения на основе регулируемой национальной валюты», — прокомментировал запуск токена генеральный директор Bits of Gold Юваль Руах.

На сегодняшний день BILS — единственный одобренный регуляторами стейблкоин, привязанный к израильскому шекелю.

Ранее появлялась информация о тестировании привязанного к шекелю стабильного токена американской компанией Fireblocks, но дальнейшего подтверждения развития проекта нет.

Параллельно с Bits of Gold Банк Израиля тестирует цифровой шекель. В Израиле действуют строгие правила регулирования криптовалют.

Работать с ними могут только лицензированные компании, получить разрешение на работу может ограниченное число юрлиц, а на биржи распространяется закон о запрете отмывания денег.

Криптовалюты в стране не являются законным средством платежа, но операции с ними облагаются налогами.

Напомним

В декабре Банк Израиля объявил, что намерен ужесточить требования к эмитентам стейблкоинов. В частности, они будут обязаны сформировать и поддерживать резервы, обеспечивающие полное покрытие всего объема эмиссии стейблкоинов высоколиквидными активами, например, государственными облигациями или банковскими депозитами.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
