28 апреля 2026, 13:36

Nova Post будет доставлять посылки в почтоматы myflexbox в Австрии

Nova Post начинает доставку посылок в почтоматы myflexbox в Австрии, используя собственный автопарк. Первый этап сотрудничества охватывает Вену, с последующим масштабированием на всю страну, говорится в сообщении компании.

Что это значит для клиента

Теперь клиенты Nova Post могут получить посылки весом до 30 кг в удобное время без привязки к курьеру через один из более 200 почтоматов в Вене.

Автоматические точки обслуживания доступны 24/7 и расположены на АЗК, рядом или внутри торговых центров и магазинов, таких как LIBRO и PAGRO DISKONT, на вокзалах, жилых комплексах и т. д.

«Партнерство с myflexbox — это важный шаг в масштабировании нашего присутствия в Австрии, объединяющий их смарт-инфраструктуру с нашим собственным автопарком. До конца года быстрая и надежная доставка Nova Post будет доступна более чем 550 партнерским почтаматам, в частности в городах Грац, Линц, Зальцбург и Инсбрук. А клиенты смогут не только получать отправки, но и совершать отправки», — отмечает Владислав Марунков, СЕО Nova Post в Австрии.

Партнерство двух компаний является частью развития городской логистики в Европе, где ключевую роль играют открытые платформы, объединяющие разных операторов. Такой подход обеспечивает удобство для пользователей, способствует устойчивому развитию городов и создает новые стандарты качества доставки.

Роман Мирончук
