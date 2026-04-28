Во вторник, 28 апреля, цены на нефть выросли на 2%, продолжая ралли предыдущей сессии. Рынок реагирует на отсутствие прогресса в дипломатическом урегулировании конфликта между США и Ираном, из-за которого ключевая артерия мирового энергоснабжения — Ормузский пролив остается фактически закрытой. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цены на нефть

По состоянию на 09:38 фьючерсы на нефть марки Brent на июнь поднялись на $2,32 (2,1%) — до $110,55 за баррель (максимум с начала апреля).

Американская нефть WTI подорожала на $1,80 (1,9%) — до $98,17 за баррель.

Дипломатический тупик

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство последним предложением Тегерана о прекращении войны. Иранские источники сообщают, что их план не предусматривает обсуждение ядерной программы до полного прекращения боевых действий и разрешения территориальных споров в Персидском заливе.

Эта жесткая позиция сторон удерживает рынок в напряжении. Иран продолжает блокировать движение судов через Ормузский пролив (через который проходит около 20% мирового потребления нефти и газа). В свою очередь США сохраняют блокаду иранских портов. На фоне происходящего цены на нефть растут седьмой день подряд.

Прогноз

Аналитики считают, что нынешние высокие цены станут новой нормой. Эксперты DBS Bank предполагают, что конфликт может перейти в стадию продолжительного затяжного противостояния. В таких условиях базовая цена нефти будет колебаться в диапазоне $100−125 за баррель.

По мнению аналитиков, рынок постепенно «нормализует» этот конфликт, что приведет к меньшей волатильности, но значительно более высокому базовому уровню цен на энергоносители во всем мире.