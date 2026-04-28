Правила MiCA снизили интерес инвесторов к евро-стейблкоинам, ZetaChain приостановила операции после взлома: что нового

Институционный спрос толкает рынок вверх: криптофонды привлекли $1,2 млрд за неделю

Инвестиционные продукты на базе цифровых активов демонстрируют положительную динамику четвертую неделю подряд. За период с 20 по 24 апреля чистый приток капитала составил $1,2 млрд, согласно свежему отчету CoinShares.

Общий объем активов в управлении (AUM) достиг $155 млрд, что является самым высоким показателем с начала февраля. Этому способствовало восстановление котировок биткоина, закрепившегося выше отметки $76 000.

Структура инвестиций:

Биткоин остается безусловным фаворитом. За неделю в продукты на базе первой криптовалюты вложили $933 млн, а общая сумма инвестиций с начала года составила $4 млрд. Интересно, что в инструменты для игры на понижение (short bitcoin) поступило всего $16,5 млн.

Ethereum: интерес инвесторов стабилен третью неделю подряд — приток составил $192 млн.

Блокчейн-акции: аналитики зафиксировали аномальный скачок интереса к акциям компаний сектора — за три недели в тематические ETF вложили $617 млн.

Лидером традиционно остаются США с показателем $1,1 млрд. В то же время, заметное оживление наблюдается в Европе: в Германии приток средств удвоился ($61,7 млн), положительные результаты также показали Швейцария ($35,2 млн) и Канада ($15 млн).

Эксперты увязывают текущую активность с возвратом институционального капитала. Однако аналитики предупреждают: несмотря на оптимизм, на рынке сохраняется осторожность. Причина — ожидание решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке, которое будет объявлено уже завтра, 29 апреля.

Правила MiCA уменьшили интерес инвесторов к евро -стейблкоинам

Регламент ЕС Markets in Crypto-Assets (MiCA) создал наиболее защищенный рынок стейблкоинов в мире, но фактически лишил их шансов на глобальное доминирование. Об этом говорится в новом отчете организации Blockchain for Europe, где анализируется текущее состояние привязанных к евро активов.

Несмотря на статус евро как одной из главных резервных валют мира, доля евростейблкоинов в криптосегменте составляет менее 1%. Авторы отчета утверждают, что регулирование загнало этот актив в «регуляторную кривую Лаффера»: когда требования настолько строги, что они угнетают экономическую активность вместо того, чтобы ее стимулировать.

Главные препятствия для инвесторов:

Запрет на выплату процентов: эмитентам запрещено начислять вознаграждение за хранение токенов. В эпоху высоких ставок это делает их менее привлекательными по сравнению с банковскими депозитами или долларовыми аналогами.

Жесткие резервы: компании обязаны держать от 30 до 60% резервов на банковских депозитах, что существенно ограничивает гибкость управления капиталом.

Отсутствие доходности: запрет вознаграждения блокирует интеграцию евротокенов в DeFi-механизмы, где доминируют стейблкоины с долларовой привязкой.

Эксперты Blockchain for Europe призывают к точечным изменениям в законодательстве, не дожидаясь полного пересмотра MiCA. В частности, они предлагают:

Отменить запрет на начисление процентов.

ослабить лимиты на банковские депозиты в резервах.

Предоставить эмитентам ограниченный доступ к счетам центральных банков.

В то же время, Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохраняет осторожность. Регулятор опасается, что слишком популярные стейблкоины могут повлиять на ликвидность государственных облигаций и создать риски для финансовой стабильности во время экономических кризисов.

ZetaChain приостановила операции после взлома корпоративных кошельков

Блокчейн первого уровня (L1) ZetaChain столкнулся с атакой, направленной на внутренние криптокошельки команды проекта. Для защиты экосистемы и локализации проблемы разработчики приняли решение о частичной остановке сети.

Согласно официальному сообщению, инцидент был зафиксирован примерно 11 часов назад. Транзакции между сетями в основном Мейннет временно заблокированы. В ZetaChain заверили, что средства пользователей не пострадали, а атака задела исключительно ресурсы команды.

Разработчики уже идентифицировали вектор атаки и закрыли уязвимость, которая позволила злоумышленникам получить доступ к кошелькам. Команда готовит техническое обновление (патч) для полного устранения проблемы.

Полный отчет о деталях взлома и объеме утраченных средств проекта обещают обнародовать сразу после завершения внутреннего расследования.

Спасение Aave: экосистема Ethereum собрала более $200 млн для ликвидации последствий наибольшего излома года

Криптоплатформа Aave успешно привлекла 90 000 ETH (свыше $207 млн), что позволило полностью покрыть дефицит ликвидности, вызванный атакой на протокол KelpDAO. Этот инцидент стал самым большим эксплойтом в секторе децентрализованных финансов в 2026 году.

Согласно данным Arkham, критическую массу средств предоставили крупнейшие игроки рынка:

Mantle и Aave DAO совместно внесли 55 000 ETH ($127 млн).

Основатель компании Consensys Джозеф Любин выделил до 30 000 ETH для стабилизации актива rsETH.

Основатель Aave Стани Кулечов лично присоединился к кампании, внеся 5 000 ETH.

Для борьбы с кризисом было создано объединение DeFi United. Главная цель инициативы — не только покрыть «дыру» в бюджете, но и остановить отток ликвидности и восстановить доверие к ликвидному рестейкингу (rsETH).

План действий включает: