Власти Эстонии решили запретить россиянам без постоянного ВНЖ покупать недвижимость в стране

Министерство внутренних дел Эстонии предлагает ограничить возможность граждан россии и беларуси покупать недвижимость в стране. Ведомство уже подготовило соответствующие поправки в законодательство, сообщает ERR.

В чем причина

Министерство объясняет необходимость запрета «угрозами безопасности или общественному порядку Эстонии» со стороны недружественных государств.

Из-под запрета предлагается исключить тех россиян и белорусов, у которых есть постоянный вид на жительство в Эстонии. Сам факт его наличия, указывает МВД, говорит о том, что биография человека уже проверена государством.

Запрет не будет иметь обратной силы — те, кто владеет недвижимостью на момент вступления закона в силу, смогут оставить ее в собственности.

Напомним

Аналогичные законы разной степени строгости уже действуют в соседних с Эстонией странах.

В Латвии и Финляндии недвижимость могут покупать только россияне с постоянным видом на жительство (причем в Латвии — не больше одной квартиры), в Литве — россияне с любым ВНЖ, в том числе временным.