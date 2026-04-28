Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что резервов для повышения заработной платы военнослужащим пока нет, однако он ожидает от Кабинета Министров соответствующих решений в 2027 году. Об этом он сказал в интервью «Апострофу».
Гетманцев рассказал, когда повысят зарплаты военным
Он напомнил, что на сегодняшний день зарплата военнослужащего состоит из двух частей. Первая часть — это базовая зарплата, которую действительную нужно увеличивать. Также есть боевые, которые доплачиваются тем, кто на фронте.
«Нужно ли увеличивать заработную плату военным? Безусловно, здесь не о чем говорить. Имеем ли мы возможность сегодня это сделать? Мы можем спросить еще раз это у Кабинета Министров», — отметил Гетманцев.
По его словам, его парламентский комитет и вся Верховная Рада постоянно ведут эту дискуссию с Кабинетом Министров. На сегодняшний день резервов для повышения зарплат нет. Нардеп уточнил, что речь идет о десятках или сотнях миллиардов гривен.
«Поэтому мы ожидаем от Кабинета Министров хотя бы, скажем, 27-й год, чтобы заработная плата или содержание военнослужащих были повышены», — рассказал глава комитета.
Гетманцев подчеркнул, что на сегодняшний день 60% расходов идет на безопасность и оборону. Остальные идет на медицину, образование и социальные расходы (ветераны, лица с инвалидностью, многодетные семьи
По словам нардепа, резервы можно найти, например, за счет таких программ, как кэшбек, возможных оптимизации расходов на государственную службу, но они несопоставимы с потребностями армии.
«У нас с вами нет того ресурса, о котором говорят блоггеры и псевдоэксперты в соцсетях: „А давайте мы сейчас сократим государственный аппарат и будет всем счастье“. Даже если все государство распустить, этих денег не хватит на существенное повышение зарплат военным», — добавил Гетманцев.
І хіба за перебування на нулі не платять 100к? Плюс забезпечення, звісно є різні випадки, але це не означає, що на вояк будуть молитися, вояки воюють за гроші платників податків, і кредити всі західних партнерів теж будуть виплачуватися за гроші платників податків, а те конкретний командир виплату конкретного солдата кладе собі в карман — то це питання до конкретного командира і міноборони,а не до платників податків, на крайній випадок питай з депутатів, котрі розпилюють на тендерах бюджети, бо таке враження наче в тебе депутати не винні, а винні в усьому пенсіонери і вчителі, без котрих буде ще більше дурного бидла на українцях, котрого в нас і так достатньо, бо міносвіти поводиться відповідно.
Ти розберися спершу в питанні, а потім пиши щось, бо виглядає кумедно, в тебе проблема має бути не в пенсіях і зарплатах вчителів, а в тому, хто списує військових в запас, щоб не платити їм, хто не оплачує їм лікування і вони вимушені самі збирати донати, і тим хто пилить гроші надані партнерами на тендерах на: озеленення, грунтосуміші, капітальні ремонти і тд (це все з prozzoro), бо ти зараз прийшов не з бандитів питати, а із звичайного населення, типу, чого це бандити все крадуть і тобі зп не платять, так звичайне населення тут при чому? Бо в тебе такий текст, наче пенсіонери і вчителі отримують по пів мільйона щомісяця, але на Смілянського котрий лям в місяць отримує - не звертаєш уваги.