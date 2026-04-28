Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
28 апреля 2026, 10:16 Читати українською

Гетманцев рассказал, когда повысят зарплаты военным

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что резервов для повышения заработной платы военнослужащим пока нет, однако он ожидает от Кабинета Министров соответствующих решений в 2027 году. Об этом он сказал в интервью «Апострофу».

Он напомнил, что на сегодняшний день зарплата военнослужащего состоит из двух частей. Первая часть — это базовая зарплата, которую действительную нужно увеличивать. Также есть боевые, которые доплачиваются тем, кто на фронте.

«Нужно ли увеличивать заработную плату военным? Безусловно, здесь не о чем говорить. Имеем ли мы возможность сегодня это сделать? Мы можем спросить еще раз это у Кабинета Министров», — отметил Гетманцев.

По его словам, его парламентский комитет и вся Верховная Рада постоянно ведут эту дискуссию с Кабинетом Министров. На сегодняшний день резервов для повышения зарплат нет. Нардеп уточнил, что речь идет о десятках или сотнях миллиардов гривен.

«Поэтому мы ожидаем от Кабинета Министров хотя бы, скажем, 27-й год, чтобы заработная плата или содержание военнослужащих были повышены», — рассказал глава комитета.

Гетманцев подчеркнул, что на сегодняшний день 60% расходов идет на безопасность и оборону. Остальные идет на медицину, образование и социальные расходы (ветераны, лица с инвалидностью, многодетные семьи и т. д.). Также небольшая сумма идет на развитие экономики — примерно 40 млрд в год.

По словам нардепа, резервы можно найти, например, за счет таких программ, как кэшбек, возможных оптимизации расходов на государственную службу, но они несопоставимы с потребностями армии.

«У нас с вами нет того ресурса, о котором говорят блоггеры и псевдоэксперты в соцсетях: „А давайте мы сейчас сократим государственный аппарат и будет всем счастье“. Даже если все государство распустить, этих денег не хватит на существенное повышение зарплат военным», — добавил Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
BigBend
28 апреля 2026, 10:28
#
Підвищувати пенсії гроші є, підвищувати зарплати вчителям грозі є, а військові просто непотріб.
+
0
Перший Потужний
28 апреля 2026, 10:44
#
Знову ти тепле з вологим плутаєш…а з чиїх податків вояки зарплати отримують?)
І хіба за перебування на нулі не платять 100к? Плюс забезпечення, звісно є різні випадки, але це не означає, що на вояк будуть молитися, вояки воюють за гроші платників податків, і кредити всі західних партнерів теж будуть виплачуватися за гроші платників податків, а те конкретний командир виплату конкретного солдата кладе собі в карман — то це питання до конкретного командира і міноборони,а не до платників податків, на крайній випадок питай з депутатів, котрі розпилюють на тендерах бюджети, бо таке враження наче в тебе депутати не винні, а винні в усьому пенсіонери і вчителі, без котрих буде ще більше дурного бидла на українцях, котрого в нас і так достатньо, бо міносвіти поводиться відповідно.

Ти розберися спершу в питанні, а потім пиши щось, бо виглядає кумедно, в тебе проблема має бути не в пенсіях і зарплатах вчителів, а в тому, хто списує військових в запас, щоб не платити їм, хто не оплачує їм лікування і вони вимушені самі збирати донати, і тим хто пилить гроші надані партнерами на тендерах на: озеленення, грунтосуміші, капітальні ремонти і тд (це все з prozzoro), бо ти зараз прийшов не з бандитів питати, а із звичайного населення, типу, чого це бандити все крадуть і тобі зп не платять, так звичайне населення тут при чому? Бо в тебе такий текст, наче пенсіонери і вчителі отримують по пів мільйона щомісяця, але на Смілянського котрий лям в місяць отримує - не звертаєш уваги.
+
+15
BigBend
28 апреля 2026, 10:49
#
100к це не зарплата. Ти вже зранку випив? Йди проспись, нікому не цікаво читати написане тобою.
+
0
JWT
28 апреля 2026, 11:15
#
Я вже тут писав про «підвищення вчителям» і про свою знайому, якій урізали всі надбавки і вийшло з доплатою ще менше ніж в 2025-му.
+
+30
Ramo
28 апреля 2026, 10:56
#
Для того, щоб підняти ГЗ на 10 000 грн. всім військовим потрібно 7 млрд.грн. А це прибрати єдиний телемарафон та всі популістські хотєлки Зе.І не треба чекати 2027 року.
+
+30
Alligator22
28 апреля 2026, 10:58
#
Собаки дикі. Добре що про себе не забувають
+
+30
kadaad1988
28 апреля 2026, 11:05
#
Поднимать зарплаты дармоедам депутатам и дармоедам чинушам они не забывают, на это у них деньги есть!!!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает bankirsha1984 и 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами