Гетманцев рассказал, когда повысят зарплаты военным

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что резервов для повышения заработной платы военнослужащим пока нет, однако он ожидает от Кабинета Министров соответствующих решений в 2027 году. Об этом он сказал в интервью «Апострофу».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Он напомнил, что на сегодняшний день зарплата военнослужащего состоит из двух частей. Первая часть — это базовая зарплата, которую действительную нужно увеличивать. Также есть боевые, которые доплачиваются тем, кто на фронте.

«Нужно ли увеличивать заработную плату военным? Безусловно, здесь не о чем говорить. Имеем ли мы возможность сегодня это сделать? Мы можем спросить еще раз это у Кабинета Министров», — отметил Гетманцев.

По его словам, его парламентский комитет и вся Верховная Рада постоянно ведут эту дискуссию с Кабинетом Министров. На сегодняшний день резервов для повышения зарплат нет. Нардеп уточнил, что речь идет о десятках или сотнях миллиардов гривен.

«Поэтому мы ожидаем от Кабинета Министров хотя бы, скажем, 27-й год, чтобы заработная плата или содержание военнослужащих были повышены», — рассказал глава комитета.

Гетманцев подчеркнул, что на сегодняшний день 60% расходов идет на безопасность и оборону. Остальные идет на медицину, образование и социальные расходы (ветераны, лица с инвалидностью, многодетные семьи и т. д. ). Также небольшая сумма идет на развитие экономики — примерно 40 млрд в год.

По словам нардепа, резервы можно найти, например, за счет таких программ, как кэшбек, возможных оптимизации расходов на государственную службу, но они несопоставимы с потребностями армии.

«У нас с вами нет того ресурса, о котором говорят блоггеры и псевдоэксперты в соцсетях: „А давайте мы сейчас сократим государственный аппарат и будет всем счастье“. Даже если все государство распустить, этих денег не хватит на существенное повышение зарплат военным», — добавил Гетманцев.