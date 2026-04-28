В течение I кв. в 2026 году автомобильный парк Украины пополнили 15,4 тыс. новых и 50,1 тыс. легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.
Какие авто покупают украинцы: топ новых и подержанных моделей в 2026 году
Самые популярные модели среди новых авто
- TOYOTA RAV-4 — 1159 ед.;
- RENAULT Duster — 1150 ед;
- HYUNDAI Tucson — 636 ед.;
- TOYOTA LC Prado — 603 ед.;
- SKODA Kodiaq — 429 ед.
Топ-5 подержанных легковых автомобилей
- VW Golf — 2448 ед.;
- VW Tiguan — 2010 ед.;
- AUDI Q5 — 1886 ед.;
- SKODA Octavia — 1726 ед.;
- NISSAN Rogue — 1716 ед.
Источник: Минфин
