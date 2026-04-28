Пенсионный фонд объяснил формулу расчета пенсии: от чего зависит выплата

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 апреля 2026, 8:00 Читати українською

Пенсионный фонд объяснил формулу расчета пенсии: от чего зависит выплата

Пенсионный фонд Украины обнародовал разъяснение о механизме исчисления пенсии по возрасту в соответствии с действующим законодательством. Ключевыми параметрами, от которых зависит размер выплат, — заработная плата и страховой стаж.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как вычисляется пенсия

Согласно закону, размер пенсии определяется по формуле:

П = ЗП x КС, где: ЗП — заработная плата, по которой исчисляется пенсия; КС — коэффициент страхового стажа.

Входящий в расчет

1. Средняя зарплата по стране

Для назначения пенсии учитывается средний показатель заработной платы в Украине за три года, предшествующих обращению. Например, в 2026 году применяется показатель за 2023−2025 годы — 17 482,87 грн.

2. Индивидуальный коэффициент зарплаты

Он определяется как соотношение личной заработной платы к средней по стране за каждый месяц страхового стажа. После усреднения формируется общий коэффициент. В приведенном примере — 1,68352.

3. Коэффициент страхового стажа

Зависит от длительности стажа. Формула учитывает количество месяцев работы и оценку одного года стажа (1%). К примеру, при 35 годах стажа (420 месяцев) коэффициент составляет 0,35.

Пример расчета

Если применить все показатели, размер пенсии составляет: 10 301,47 грн.

Дополнительные нюансы

В расчет включается зарплата за весь период страхового стажа с 2000 года. По желанию можно учесть любые 60 месяцев стажа до 2000 года.

Допускается оптимизация зарплаты — исключение до 10% периода с низкими доходами. Все коэффициенты округляются до пяти знаков после запятой.

В Пенсионном фонде подчеркивают: фактический размер пенсии индивидуален и зависит от полноты страхового стажа и уровня официальной заработной платы.

Автор:
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Hennady
28 апреля 2026, 8:44
#
«Допускається оптимізація зарплати — виключення до 10% періоду з найнижчими доходами. Усі коефіцієнти округлюються до п’яти знаків після коми.»
ці періоди виключаються із трудового стажу теж? чи тільки коефіцієнти?
+
0
Vell12
28 апреля 2026, 10:36
#
Блаблабла…Формулу розрахунку змініть краще…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами