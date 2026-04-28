Пенсионный фонд объяснил формулу расчета пенсии: от чего зависит выплата

Пенсионный фонд Украины обнародовал разъяснение о механизме исчисления пенсии по возрасту в соответствии с действующим законодательством. Ключевыми параметрами, от которых зависит размер выплат, — заработная плата и страховой стаж.

Как вычисляется пенсия

Согласно закону, размер пенсии определяется по формуле:

П = ЗП x КС, где: ЗП — заработная плата, по которой исчисляется пенсия; КС — коэффициент страхового стажа.

Входящий в расчет

1. Средняя зарплата по стране

Для назначения пенсии учитывается средний показатель заработной платы в Украине за три года, предшествующих обращению. Например, в 2026 году применяется показатель за 2023−2025 годы — 17 482,87 грн.

2. Индивидуальный коэффициент зарплаты

Он определяется как соотношение личной заработной платы к средней по стране за каждый месяц страхового стажа. После усреднения формируется общий коэффициент. В приведенном примере — 1,68352.

3. Коэффициент страхового стажа

Зависит от длительности стажа. Формула учитывает количество месяцев работы и оценку одного года стажа (1%). К примеру, при 35 годах стажа (420 месяцев) коэффициент составляет 0,35.

Пример расчета

Если применить все показатели, размер пенсии составляет: 10 301,47 грн.

Дополнительные нюансы

В расчет включается зарплата за весь период страхового стажа с 2000 года. По желанию можно учесть любые 60 месяцев стажа до 2000 года.

Допускается оптимизация зарплаты — исключение до 10% периода с низкими доходами. Все коэффициенты округляются до пяти знаков после запятой.

В Пенсионном фонде подчеркивают: фактический размер пенсии индивидуален и зависит от полноты страхового стажа и уровня официальной заработной платы.