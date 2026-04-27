В Украине готовятся выплачивать компенсации за автомобили, уничтоженные в ходе войны

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 апреля 2026, 19:50 Читати українською

В Украине готовятся выплачивать компенсации за автомобили, уничтоженные в ходе войны

В Верховной Раде разработали механизм финансовой компенсации для граждан, чьи транспортные средства пострадали в результате боевых действий. Параллельно законодатели обсуждают введение специального фиксированного сбора для владельцев электромобилей, чтобы покрыть дефицит финансирования дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает «Новости.LIVE».

В Верховной Раде разработали механизм финансовой компенсации для граждан, чьи транспортные средства пострадали в результате боевых действий.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Механизм возмещения ущерба за поврежденный транспорт

Профильный парламентский комитет уже одобрил соответствующий законопроект и рекомендовал его к рассмотрению в сессионном зале в первом чтении. По словам народного депутата от фракции «Слуга народа» Владимира Крейденко, инициатива направлена на создание прозрачной системы выплат, которая будет работать по аналогии с государственной программой компенсаций за разрушенное жилье («еВосстановление»). В настоящее время ведутся консультации с руководством различных фракций для обеспечения необходимого количества голосов.

Алгоритм возмещения будет основан на проведении профессиональной экспертизы. Специалисты будут оценивать рыночную стоимость автомобиля непосредственно на момент его повреждения. При расчете суммы будут учитываться ключевые технические параметры: возраст автомобиля, пробег и общее состояние до происшествия.

«Абсолютно прозрачный механизм — это компенсация стоимости автомобиля на момент, когда он получил повреждения. Если у вас была машина — ей 15 лет, в соответствующем техническом состоянии, соответствующий эксперт проводит экспертизу, устанавливает стоимость этого автомобиля, и государство компенсирует вам эти средства для того, чтобы вы могли на эти средства купить что-то другое или использовать их иным образом», — пояснил депутат.

Инициатива по налогообложению электромобилей

Еще один блок изменений касается стремительного роста парка электромобилей. Народный депутат Юрий Камельчук отметил, что количество таких транспортных средств в Украине увеличилось с 20 тысяч до 300 тысяч единиц.

Проблема заключается в том, что содержание и строительство отечественных автомобильных дорог традиционно финансируется за счет акцизного налога, включенного в стоимость топлива (бензина, дизельного топлива и автогаза). Поскольку электрокары не потребляют традиционное топливо, их владельцы не участвуют в финансировании ремонта дорог, хотя полноценно пользуются транспортной инфраструктурой. Чтобы исправить этот дисбаланс, предлагается ввести регулярный фиксированный платеж (ежемесячный или ежегодный). Все собранные средства планируется целевым образом направлять в государственный Дорожный фонд.

Масштабы потерь и юридические нюансы: как будет действовать законопроект № 11147

Зарегистрированный в парламенте документ (законопроект № 11147) подробно описывает процедуру получения средств. Заявления на компенсацию можно будет подавать как в бумажном виде (через ЦНАПы, нотариусов или органы социальной защиты), так и в электронном формате через Единый государственный портал услуг. Для принятия решений о выплатах местным органам власти или военным администрациям разрешат создавать специальные комиссии.

По оценкам экспертов, только за первые месяцы полномасштабного вторжения украинцы потеряли более 100 тысяч автомобилей. Статистика Главного сервисного центра МВД демонстрирует рекордный вывод автотранспорта из эксплуатации: за 2024 год было официально списано 33,5 тысячи транспортных средств, значительная часть которых была уничтожена именно в результате вражеских обстрелов. Финансировать новую программу компенсаций планируется не из текущих налогов, а за счет международных фондов, будущих репараций и конфискованных активов рф.

Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
